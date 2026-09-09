Exportations : Le port de Ténès expédie plus de 10 000 tonnes de ce produit vers l’Europe

Dans le cadre de la dynamique continue de promotion des exportations hors hydrocarbures, le port de Tenès (wilaya de Chlef) a enregistré, cette semaine, l’expédition de deux nouvelles cargaisons de ciment et de verre à destination du continent européen, pour un volume global de 10 147 tonnes.

L’opération concerne l’exportation de 2 787 tonnes de verre, un secteur industriel national en plein essor à l’exportation, chargées sur le cargo FRISIAN SEA via le quai n° 2.

Dans le même temps, le vraquier BREB COURTESY, positionné au niveau du quai Sud, a embarqué 7 360 tonnes de ciment conditionné sous forme de big bags (grands sacs).

Intervenant à ce sujet, le directeur général par intérim de l’Entreprise portuaire de Tenès, Lakhdar Ibrahim, a souligné que cette performance s’inscrit en droite ligne avec les directives des hautes autorités du pays visant à booster les exportations hors hydrocarbures, ainsi qu’avec les orientations du groupe des Services Portuaires (Serport) pour optimiser le rendement des infrastructures portuaires et accompagner au mieux les opérateurs économiques.

Un chargement simultané au service de l’exportation

Le responsable a également précisé que la structure a mobilisé l’ensemble de ses moyens humains, matériels et logistiques afin d’assurer l’aboutissement de ces opérations dans des conditions d’organisation rigoureuses.

Il a ajouté que cette double expédition témoigne de la montée en puissance de l’activité commerciale du port et de sa capacité opérationnelle à traiter des opérations de chargement simultanées.

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Depuis le début du mois de janvier 2026, le port de Tenès a cumulé un volume d’exportation de 313 250 tonnes de marchandises diverses, réparties sur 56 navires.

Ces flux comprennent notamment plus de 174 000 tonnes de clinker, plus de 78 000 tonnes de ciment en « big bags », ainsi que 6 400 tonnes de verre.

Des indicateurs au vert qui confirment le rôle central du port de Tenès dans la fluidification du commerce extérieur et le renforcement de la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux.

Un levier stratégique pour l’économie nationale et le « Made in Algeria »

Cette efficacité accrue des enceintes portuaires régionales s’inscrit pleinement dans les priorités économiques du pays.

En facilitant l’embarquement des matériaux de construction et des biens transformés, l’EPT permet d’alléger la pression sur les grandes plateformes maritimes tout en optimisant la chaîne de transport.

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Une maîtrise logistique qui renforce la présence des entreprises locales à l’étranger et consolide le positionnement des produits nationaux sur le marché méditerranéen.