Exportations : Le port d’Annaba expédie 20 000 tonnes de ce produit vers le Guatemala

Dans le cadre de la dynamique nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures, le port d’Annaba vit actuellement au rythme d’une opération logistique d’envergure : l’expédition de 20 000 tonnes de ciment blanc à destination du Guatemala.

Le navire « MV NEMRUT BAY », amarré au quai n°09, est le théâtre de cette opération stratégique. Selon un communiqué de l’Entreprise Portuaire d’Annaba, la marchandise est conditionnée en « big bags » pour répondre aux standards du transport international. Ce convoi marque une nouvelle étape dans l’expansion des produits algériens vers les marchés d’Amérique latine.

Port d’Annaba : Cap sur le Guatemala avec l’exportation de 20 000 tonnes de ciment blanc

Cette opération s’inscrit en droite ligne avec les directives de Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, visant à :

Optimiser la performance des infrastructures portuaires nationales.

Renforcer l’accompagnement des opérateurs économiques engagés dans l’exportation.

Suivre les orientations de terrain du Groupe de Services Portuaires (Serport).

Logistique : Comment le port d’Annaba s’impose comme un hub majeur en Méditerranée

Afin de garantir un traitement de la cargaison dans des délais records, la direction du port a mobilisé l’ensemble de ses moyens matériels et humains. Cet effort organisationnel illustre l’engagement de l’institution à soutenir la diversification de l’économie algérienne et à accroître la compétitivité du « Label Algérie » sur la scène mondiale.

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Par cette nouvelle transaction, le port d’Annaba confirme son statut de plateforme logistique incontournable dans le bassin méditerranéen, jouant un rôle moteur dans l’animation des échanges commerciaux internationaux.

Ports algériens : Le grand bond en avant de la logistique nationale

Au-delà de la performance d’Annaba, l’année 2026 s’impose comme celle de la consécration pour l’ensemble du secteur maritime algérien. Sur toute la façade littorale, les enceintes portuaires affichent une santé de fer, transformant les quais en véritables moteurs de la relance industrielle.

Le renouveau logistique se manifeste particulièrement à travers des indicateurs en forte croissance :

Port de Skikda : Autrefois centré sur l’énergie, Skikda se réinvente en plateforme polyvalente. Le port vient de réaliser l’exportation de 3 800 tonnes de ciment vers le marché européen. Conditionnée en « Big Bags », cette cargaison démontre la capacité des infrastructures nationales à satisfaire aux exigences normatives européennes les plus strictes.

: Autrefois centré sur l’énergie, Skikda se réinvente en plateforme polyvalente. Le port vient de réaliser l’exportation de 3 800 tonnes de ciment vers le marché européen. Conditionnée en « Big Bags », cette cargaison démontre la capacité des infrastructures nationales à satisfaire aux exigences normatives européennes les plus strictes. Port de Béjaïa : Véritable locomotive, Béjaïa enregistre une progression globale de son trafic de 33 %, avec une explosion spectaculaire de 152 % pour les flux sortants.

: Véritable locomotive, Béjaïa enregistre une progression globale de son trafic de 33 %, avec une explosion spectaculaire de 152 % pour les flux sortants. Djen Djen (Jijel) : Le port continue de s’affirmer comme un hub de transbordement stratégique, optimisant la fluidité des échanges en Méditerranée.

Cette mutation, orchestrée sous l’impulsion du Groupe Serport, témoigne d’une transition réussie. En réduisant les temps d’attente en rade et en diversifiant les cargaisons (matériaux de construction, produits agroalimentaires, etc.), l’Algérie ne se contente plus de suivre le commerce mondial.

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Grâce à la modernisation constante de ses infrastructures, le pays confirme son statut d’acteur logistique incontournable, capable de transformer ses ports en passerelles industrielles entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.