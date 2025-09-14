Exportations : le port d’Alger réalise une percée spectaculaire au T2 2025

Les exportations transitant par le port d’Alger ont connu une progression remarquable au cours du deuxième trimestre 2025. Selon les derniers chiffres communiqués par l’Entreprise portuaire d’Alger (Epal), cette hausse dépasse les 42% sur un an, portée par un dynamisme soutenu des marchandises hors hydrocarbures.

Cela revient à l’amélioration globale de l’activité du premier port du pays, qui enregistre également une nette augmentation du trafic voyageurs et une efficacité accrue dans le traitement des navires.

Le tonnage des marchandises exportées a significativement augmenté entre mars et juin 2025. Les chiffres de l’Epal indiquent un passage de 307 823 tonnes à 438 668 tonnes sur un an. Représentant une croissance de 42,51%.

Cette embellie est largement attribuable au secteur non pétrolier. Les marchandises conteneurisées, hors hydrocarbures, ont ainsi affiché une croissance solide de 31,69% sur la même période. Ces données soulignent une diversification active des flux commerciaux à l’export.

Exportations transitant par le port d’Alger : hausse spectaculaire de 42% au T2 2025, trafic global en nette progression

Le trafic des marchandises débarquées n’est pas en reste, affichant une augmentation de 15,99% par rapport au deuxième trimestre 2024. Les volumes sont passés de 1,703 million de tonnes à 1,976 million de tonnes. Cette hausse s’explique en partie par l’importation en grand nombre d’ovins destinés au sacrifice de l’Aïd El-Adha. Conséquence de ces dynamiques croisées, le trafic global des marchandises traitées par l’Epal a atteint 2,414 millions de tonnes. Contre 2,011 millions de tonnes un an plus tôt, soit une croissance de 20%.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se dote de 2 nouveaux organismes pour réguler son commerce extérieur

La période a également été marquée par une affluence exceptionnelle de passagers. Le port d’Alger a accueilli 79 356 voyageurs au deuxième trimestre 2025, contre 56 737 un an auparavant. Ce qui représente une progression de 39,87%. L’Epal attribue cette forte fréquentation aux tarifs concurrentiels proposés par de nouvelles compagnies de transport maritime. Attirant un nombre croissant de voyageurs vers ses infrastructures.

Le port d’Alger double la mise : une efficacité portuaire optimisée

Les performances opérationnelles du port se sont nettement améliorées. Un indicateur clé, le séjour moyen des navires à quai, a sensiblement baissé. Il est passé de 4,49 jours au deuxième trimestre 2024 à 3,44 jours durant la même période de 2025, soit une diminution de 1,05 jour.

Dans son bilan, l’Epal lie explicitement cette performance à « l’accélération des cadences de manutention de nos équipes ainsi qu’à une gestion optimale de nos ressources, tant humaines que matérielles« .

🟢 À LIRE AUSSI : Vers l’Est et à travers l’Afrique… l’Algérie lance une nouvelle ligne maritime avant fin 2025

L’entreprise précise que cette amélioration est intervenue « notamment depuis le lancement en février 2025 du travail en continu (24h/24 et 7j/7), conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune« .

L’activité du port d’Alger affiche ainsi des signes de robustesse, avec une croissance soutenue tant pour les marchandises que pour les passagers, couplée à des gains d’efficacité notables dans ses opérations quotidiennes.