Exportations : Le « Made in Algeria » déploie ses ailes vers l’Afrique, l’Europe et l’Asie

Dans une dynamique visant à consolider la présence du « Label Algérie » sur la scène internationale, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé, ce vendredi, le lancement d’envergure de plusieurs opérations d’exportation de produits locaux vers des marchés africains, asiatiques et européens.

Exportations : L’Algérie lance une vaste offensive commerciale depuis Tindouf vers la Mauritanie

Sous le patronage du ministre Kamel Rezig, le Secrétaire général par intérim du ministère, Abdesselam Djahnit, accompagné du wali de Tindouf, Mustapha Dahou, a donné le signal de départ à un convoi de 33 cargaisons destinées au marché mauritanien.

🟢 A LIRE AUSSI : Commerce extérieur : envolée de 16 % des exportations hors hydrocarbures au premier trimestre 2026

L’événement a revêtu une dimension diplomatique majeure avec la présence d’un important corps diplomatique, incluant les ambassadeurs du Niger, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Sierra Leone et du Burkina Faso, ainsi que des chargés d’affaires du Sénégal, du Nigeria, de la Mauritanie, du Ghana et de la Guinée-Bissau.

Selon le communiqué ministériel, ces exportations, portées par dix opérateurs économiques, concernent une gamme diversifiée de produits :

Matériaux de construction

Produits agroalimentaires (notamment les dattes)

Plasturgie

Appareils électroménagers

Cette étape témoigne, selon les autorités, de la montée en puissance des entreprises nationales et de leur capacité à pénétrer les marchés régionaux de manière compétitive.

Blida s’impose comme le nouveau hub stratégique de l’industrie manufacturière algérienne

Simultanément, la Chef de cabinet du ministère du Commerce a supervisé, ce vendredi à Blida, l’expédition d’une nouvelle cargaison multi-filières. Ce convoi, incluant des produits pharmaceutiques, cosmétiques, de l’huile d’olive ainsi que des boissons et jus, cible les marchés africains, le bassin méditerranéen et les pays arabes d’Asie.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 27 du mois courant, s’inscrit dans une tendance haussière pour la wilaya de Blida. Depuis 2024, la région s’est imposée comme un pôle exportateur majeur.

🟢 A LIRE AUSSI : Gaz et pétrole : l’Algérie lance la chasse au gaspillage pour sauver ses exportations

En effet, Blida a enregistré en un temps record l’exportation de près de 30 000 tonnes de marchandises, pour une valeur dépassant les 30 millions de dollars. Cette croissance a été accélérée par l’octroi massif de licences d’exploitation industrielle aux opérateurs locaux.

Ces initiatives répétées confirment la volonté de l’Algérie de diversifier son économie hors hydrocarbures et de transformer son tissu industriel en un moteur de croissance orienté vers l’international.