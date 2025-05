Exportations : l’Algérie envoie 80 tonnes de ce produit vers la France

Exportations – Blida, région agricole réputée du nord de l’Algérie, a envoyé, ce lundi 12 mai 2025, une cargaison de près de 80 tonnes de pastèques vers la France, marquant une étape significative dans l’ouverture du marché agricole algérien vers l’Europe.

Une opération rendue possible grâce aux efforts coordonnés de la Direction des services agricoles de la wilaya. Appuyée par une surveillance phytosanitaire rigoureuse.

Dans le même temps, sur le front intérieur, la wilaya multiplie les projets d’infrastructure pour renforcer l’autonomie alimentaire du pays. Notamment avec la mise en service de nouveaux centres de stockage de céréales.

Exportations de pastèques à Blida : un premier envoi vers l’Europe, sous contrôle strict

Cette opération d’exportation intervient dans un contexte où l’Algérie ambitionne de diversifier ses débouchés agricoles et d’améliorer la qualité de ses produits exportables.

Selon la Direction des services agricoles de la wilaya de Blida, la cargaison a été expédiée après une série de contrôles de conformité menés par l’Inspection phytosanitaire locale. « Après la surveillance de terrain et la prise des mesures nécessaires, environ 80 tonnes de pastèques ont été exportées vers la France », précise un communiqué officiel.

🟢 À LIRE AUSSI : Le bétail importé secoue le marché : voici ce que vaut désormais le mouton local

Ce volume, bien que modeste à l’échelle des échanges internationaux, représente un signal fort. Les productions agricoles algériennes commencent à répondre aux exigences des marchés européens, réputés pour leurs normes sanitaires strictes.

Le choix de la pastèque n’est pas anodin. Très prisée en Europe en période estivale, elle constitue un produit à fort potentiel d’exportation. D’autant plus que les conditions climatiques de la Mitidja en favorisent une culture abondante et de qualité.

Sécurité alimentaire et exportations : Blida muscle sa capacité de stockage des céréales

Parallèlement à cette dynamique tournée vers l’international, la wilaya de Blida affiche des avancées concrètes en matière de sécurité alimentaire nationale. Ces derniers jours, la wilaya a inauguré plusieurs centres de stockage de céréales. Dans le cadre d’une stratégie plus large pilotée par l’État algérien pour améliorer la résilience du pays face aux chocs alimentaires mondiaux.

Le 8 mai, le wali de Blida, M. Ibrahim Ouchène, a présidé la mise en service de deux centres de stockage à Mouzaïa et Chebli, chacun doté d’une capacité de 50 000 quintaux. Trois jours plus tard, ce sont quatre autres structures similaires qui ont été inaugurées dans la commune de Chebli. Consolidant encore davantage l’infrastructure régionale.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune en Slovénie avec 70 hommes d’affaires : 5 grands dossiers à l’ordre du jour

Ces centres sont considérés comme :

Un atout stratégique pour absorber la production locale et régionale.

Un levier pour réduire la dépendance aux importations de céréales.

de céréales. Un élément clé dans la modernisation de la chaîne de distribution agricole.

Pommes de terre : surveillance rigoureuse pour garantir la qualité des semences

Enfin, un autre volet important de la politique agricole à Blida concerne la surveillance des cultures stratégiques. Notamment la production de semences de pommes de terre. Des inspections régulières sont menées par une commission spécialisée. Composée de l’Inspection phytosanitaire, du secteur agricole local et de l’Institut national de contrôle et de certification des semences.

Cette vigilance s’inscrit dans une volonté globale d’assurer une autonomie semencière, pilier central d’une agriculture durable.

En somme, entre exportation vers l’Europe et investissements locaux, la wilaya de Blida trace une trajectoire équilibrée pour de nombreux produits agricoles, dont la pastèque.