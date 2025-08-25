Exportations : l’Algérie envoie 28 000 tonnes de ce produit aux États-Unis

Le port d’Annaba ne cache plus ses ambitions de s’imposer comme une porte d’exportation incontournable en Méditerranée ! Avec un premier pas franchi vers les États-Unis, à travers l’exportation du ciment blanc, l’entreprise EPAN affiche sa volonté d’intégrer un marché réputé pour ses exigences strictes en matière de qualité, de sécurité et de délais.

L’opérateur Biskria Ciment a expédié 28 000 tonnes de ce produit à forte valeur ajoutée à destination des États-Unis, à bord du M/V ANHUI. Une opération qualifiée de « record » par l’Entreprise portuaire d’Annaba (EPAN), qui a mobilisé l’ensemble de ses équipes et de ses moyens logistiques pour réussir ce chargement stratégique.

Derrière ce convoi, c’est tout un symbole. Celui d’un port qui s’affirme comme un maillon clé du commerce extérieur algérien et d’une industrie qui se diversifie au-delà des hydrocarbures.

En effet, l’EPAN souligne que près de 70 % du trafic enregistré au port d’Annaba est désormais consacré à l’exportation. « La réussite de cette opération s’inscrit dans une stratégie nationale portée par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, et appliquée de manière rigoureuse par le directeur général de l’EPAN, Ali Boulaârès. Leur approche vise à fluidifier les opérations portuaires, renforcer l’attractivité du site et consolider les flux vers les marchés internationaux », expliquent des sources portuaires.

Le ciment blanc : un produit algérien qui séduit à l’étranger

L’expédition vers les États-Unis marque un tournant économique. Le ciment blanc, produit industriel à forte valeur ajoutée, connaît une demande croissante sur plusieurs marchés internationaux.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie signe une première en Slovénie : les produits algériens à l’honneur à l’AGRA 2025

Selon les cadres de Biskria Ciment : « L’exportation de 28 000 tonnes représente un apport significatif en recettes en devises. Contribuant directement à améliorer la balance commerciale du pays. Elle s’inscrit dans une logique de diversification des exportations, réduisant la dépendance aux hydrocarbures. »

Cet essor profite aussi à la région d’Annaba. L’opération a mobilisé une main-d’œuvre importante, renforcé les services logistiques et encouragé de nouveaux partenariats avec des acteurs privés, stimulant ainsi l’emploi local.

Le port d’Annaba réussit une opération record à destination du marché américain

La réussite de cette expédition prend une dimension particulière dans un contexte international tendu. Sous l’administration Trump, les États-Unis avaient imposé une hausse des taxes douanières sur certains produits importés, dont le ciment algérien. Cette barrière protectionniste a freiné la compétitivité de nombreux opérateurs.

Malgré cela, Biskria Ciment continue de livrer le marché américain, preuve que le produit algérien conserve ses atouts. La qualité et le prix du ciment blanc lui permettent de rivaliser avec d’autres fournisseurs et de franchir ces obstacles tarifaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Importations : les moutons brésiliens débarquent en Algérie

Enfin, en franchissant l’Atlantique avec 28 000 tonnes de ciment blanc, le port d’Annaba ne signe pas seulement une opération logistique réussie. Il projette aussi l’image d’une Algérie capable d’exporter au-delà de ses ressources énergétiques, et d’imposer ses produits industriels sur des marchés réputés difficiles.