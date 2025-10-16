Exportations : l’Algérie envoie 2 millions de tonnes de ce produit vers l’Europe 

Dans un contexte où l’industrie algérienne cherche à consolider sa présence sur les marchés mondiaux, le groupe public GICA continue de faire parler de lui.

Son usine de Chlef vient de franchir un nouveau cap avec près de 2 millions de tonnes de clinker exportées vers l’Europe en 2025.

Ce volume impressionnant confirme l’ambition de l’Algérie de se positionner durablement comme un acteur majeur dans le commerce du ciment et du clinker. Deux matériaux au cœur des grands chantiers internationaux.

L’usine de Chlef propulse le ciment algérien sur la scène européenne : près de 2 millions T exportés en 2025

Selon le président-directeur général de l’usine de Chlef, Kada Dinar, près de 1,9 million de tonnes de clinker et 60 000 tonnes de ciment gris ont quitté les ports algériens à destination de plusieurs pays européens, notamment :

La France.

Le Portugal.

L’Espagne.

Ainsi, les exportations, réalisées dans le cadre du plan de développement du groupe GICA. Témoignent de la montée en puissance du ciment algérien sur des marchés exigeants.

« Nos produits répondent aux standards les plus stricts en matière de qualité », a affirmé le responsable. Soulignant que la reconnaissance internationale du label algérien repose sur une amélioration continue des procédés de production.

Une stratégie d’exportation soutenue par les orientations présidentielles

La dynamique exportatrice du groupe GICA s’inscrit dans la stratégie nationale visant à diversifier l’économie et réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Les récentes directives du président Abdelmadjid Tebboune, relatives à la désignation de ports spécialisés pour l’exportation du ciment et du clinker, devraient permettre d’accélérer encore le rythme.

Cette mesure ouvre la voie à une meilleure logistique et à une réduction des coûts d’exportation. Offrant ainsi à GICA la possibilité de devenir un fournisseur clé du continent africain et du bassin méditerranéen.

Usine GICA de Chlef : une production certifiée et compétitive

En parallèle de ses succès à l’international, l’usine de Chlef a obtenu cette année la certification “Taj”. Attestant la conformité de ses cinq produits aux normes algériennes. Cette distinction vient s’ajouter à la certification européenne déjà acquise. Consolidant la crédibilité du groupe sur les marchés étrangers.

En outre, l’usine dispose de trois lignes de production totalisant une capacité annuelle de 4,2 millions de tonnes de ciment, en plus du clinker. Un atout de taille pour répondre à la demande croissante, tant nationale qu’internationale.

Une vitrine du savoir-faire algérien au Salon “Batiwest 2025”

C’est à l’occasion du Salon international de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics “Batiwest 2025”, organisé à Oran, que ces chiffres ont été annoncés.

Par ailleurs, l’événement réunit 120 exposants venus d’Algérie et de l’étranger. Témoignant de l’effervescence du secteur du BTP et des matériaux de construction dans le pays.

L’usine de Chlef y a présenté ses innovations et son engagement pour une production durable. Confirmant la place de GICA comme ambassadeur du savoir-faire industriel algérien.