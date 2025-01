Exportations : la Russie veut faire de l’Algérie la porte de l’Afrique

Selon le Centre russe des exportations (groupe VEB RF), l’Algérie pourrait devenir dans un avenir proche une plaque tournante majeure pour l’exportation de produits russes vers les marchés africains.

C’est ce qu’a rapporté jeudi (16 janvier 2025) l’agence de presse russe RIA Novosti dans une interview avec Ivan Nalitch, représentant commercial de la Fédération de Russie en Algérie. Nalitch a souligné que la Russie exporte vers l’Algérie une gamme diversifiée de produits, notamment : le blé (la Russie détient 30 % du marché algérien), les produits minéraux, les engrais et divers produits chimiques. La Russie travaille également à développer de ses exportations de lait en poudre et de produits pharmaceutiques.

En outre, le représentant commercial russe a souligné que l’Algérie, grâce à sa position géographique stratégique, dispose d’un potentiel considérable pour devenir un centre logistique important pour les exportations russes vers le continent africain. Il a confirmé que le Centre russe des exportations œuvre à l’amélioration du cadre juridique, visant à éliminer les barrières administratives et à faciliter les procédures d’implantation des entreprises russes en Algérie.

🔵 À LIRE AUSSI >> Huiles végétales : L’Algérie construit la plus grande usine en Afrique

Parmi les domaines prometteurs de coopération entre la Russie et l’Algérie, Ivan Nalitch a mentionné : l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, les technologies de l’information. Il a précisé encore que l’entretien aidera les entreprises à comprendre les détails du processus de certification des produits russes et les expositions importantes prévues pour 2025, ainsi que les spécificités de la communication commerciale.

Les entreprises russes lorgnent le marché algérien

Par la suite, Nalitch a expliqué que la représentation commerciale russe travaille à l’élargissement de la coopération entre les deux pays et fournit le soutien nécessaire aux entreprises cherchant à pénétrer le marché algérien. Il a indiqué que « la coopération avec l’Algérie s’étend à un large éventail de domaines, et l’intérêt des entreprises russes pour ce marché s’est largement accru ces dernières années, tout comme les contacts commerciaux. »

En 2024, le Centre russe des exportations (VEB), en collaboration avec la représentation commerciale en Algérie, avait organisé une mission dans les domaines de la construction et des technologies de l’information. En novembre de cette année 2025, il prévoit d’organiser une mission multisectorielle.

Artur Zavyalov, directeur du développement des infrastructures et des produits non financiers du Centre, a confirmé que l’entretien avec le représentant commercial aidera à comprendre les spécificités du marché algérien et à constituer une base de connaissances nécessaire pour mettre en place des exportations bénéfiques pour les deux pays.

🔴 À LIRE AUSSI >> France – Algérie : la réalité des chiffres sur les « aides au développement »

En octobre dernier, à l’occasion du Forum d’affaires algéro-russe, le président de la CACI, Kamel Hammeni, a fait savoir que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie est passé de 1,05 milliard de dollars en 2022 à 1,48 milliard de dollars en 2023. Au cours des quatre premiers mois de l’année 2024, ce volume a atteint 524 millions de dollars, a-t-il précisé.