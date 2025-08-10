Exportations hors hydrocarbures : l’Algérie subit sa plus forte baisse depuis 2019 (ONS)

Après avoir atteint des niveaux record en 2022, les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie poursuivent leur repli. Les derniers rapports publiés par l’Office national des statistiques (ONS) début août 2025 confirment une tendance à la baisse amorcée depuis deux ans, dans un contexte de recul des prix à l’exportation et d’érosion des volumes.

En 2019, les exportations hors hydrocarbures s’établissaient à 249,1 milliards de dinars (2,09 milliards de dollars). La crise sanitaire de 2020 avait provoqué une légère contraction, à 247,9 milliards de dinars (1,95 milliard de dollars).

L’année 2021 a marqué un tournant, avec une envolée à 608,7 milliards de dinars (4,5 milliards de dollars). Portée par la reprise économique mondiale. Puis, en 2022, la courbe a atteint son sommet ! 826,4 milliards de dinars (5,81 milliards de dollars), stimulée par la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine.

Mais dès 2023, le mouvement s’est inversé. Les exportations hors hydrocarbures sont tombées à 648,9 milliards de dinars (4,77 milliards de dollars), puis à 477,1 milliards de dinars (3,56 milliards de dollars) en 2024, sur fond de baisse des cours du pétrole et donc des prix à l’exportation.

Une progression fulgurante jusqu’en 2022… puis la marche arrière

Sur les trois premiers mois de l’année 2025, les exportations hors hydrocarbures ont atteint 116,9 milliards de dinars (environ 885 millions de dollars), contre 131,6 milliards (982 millions de dollars) sur la même période en 2024.

L’ONS souligne une double cause. Le recul des volumes (-16 % pour les produits hors hydrocarbures) et des prix mondiaux, même si ces derniers ont légèrement augmenté (+5,8 %) pour certaines catégories.

Les produits exportés couvrent un large éventail :

Produits alimentaires

Matières brutes non comestibles (hors carburants)

Huiles et graisses d’origine animale ou végétale

Produits chimiques

Articles manufacturés

Machines et matériel de transport

Divers produits industriels

Seules les catégories « produits alimentaires » et « boissons et tabacs » ont vu leurs prix baisser au premier trimestre 2025, respectivement de 16,8 % et 2,3 %.

Exportations hors pétrole en 2024 : recul généralisé des prix et volumes

Sur l’ensemble de l’année 2024, la valeur totale des exportations algériennes s’est établie à 6 542 milliards de dinars (48,82 milliards de dollars), contre 7 468,5 milliards (54,95 milliards de dollars) en 2023, soit une baisse de 12,4 %.

Les prix à l’exportation ont fléchi de 8,2 %, notamment en raison de la baisse de 8,2 % des prix des hydrocarbures, qui représentent encore l’essentiel des ventes à l’étranger.

Dans le segment hors hydrocarbures, la tendance a été similaire avec -6,9 % sur les prix et -3,7 % sur les volumes. La plupart des catégories ont subi ce recul, à l’exception notable des machines et matériels de transport. Dont les prix ont progressé de 16,1 %. Les plus fortes baisses ont été relevées pour :

Produits alimentaires et animaux vivants : -27,1 %

Articles manufacturés et divers : -10,4 %

Boissons et tabacs : -10,3 %

Enfin, la dynamique enclenchée en 2021 et 2022 a montré que le secteur hors hydrocarbures pouvait représenter un moteur significatif pour les exportations algériennes. Cependant, la dépendance aux cours mondiaux et la faiblesse structurelle de certains segments freinent cet élan. Les prochains trimestres seront déterminants pour savoir si la baisse observée depuis 2023 s’installe durablement ou si un rebond est envisageable.