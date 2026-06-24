Exportations hors hydrocarbures : l’Algérie présente son nouveau visage économique au FMI

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le professeur Kamel Rezig, a reçu ce mercredi, au siège du ministère, une délégation du Fonds monétaire international (FMI).

Conduite par Charalambos Tsangarides, chef de la mission du Fonds pour l’Algérie, cette visite intervient dans le cadre des consultations périodiques menées par l’institution financière internationale avec les autorités algériennes.

Réformes structurelles et dynamique de diversification économique

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence des cadres du ministère, a été l’occasion pour le premier responsable du secteur de présenter un exposé détaillé sur la situation actuelle et les perspectives de développement du commerce extérieur en Algérie.

Le ministre a mis en avant la dynamique économique positive que connaît le pays, portée par les réformes structurelles initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à diversifier l’économie nationale et à renforcer sa compétitivité globale.

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Envolée des exportations hors hydrocarbures et substitution aux importations

Dans ce contexte, Kamel Rezig a mis en lumière les résultats concrets enregistrés dans le domaine de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Ce succès s’explique notamment par l’élargissement de la base des exportateurs algériens et la pénétration des produits nationaux sur de nouveaux marchés internationaux, soutenues par les efforts d’accompagnement de l’État auprès des opérateurs économiques.

Le ministre a également salué le développement remarquable du tissu productif national, marqué par la hausse du nombre d’entreprises productrices qui contribuent activement à substituer les produits locaux aux importations, consolidant ainsi la souveraineté économique du pays tout en créant de l’emploi et de la richesse.

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L’Algérie ambitionne de devenir un hub commercial entre l’Europe et l’Afrique

En conclusion des discussions, le ministre a réaffirmé les ambitions stratégiques de l’Algérie, qui aspire à se positionner comme un pôle économique et commercial régional incontournable, reliant l’Europe et l’Afrique.

Pour atteindre cet objectif, le pays compte capitaliser sur l’essor de ses capacités de production nationales et sur les mégaprojets structurants lancés par l’État, renforçant ainsi le statut de l’Algérie en tant que partenaire fiable et exportateur de produits et services vers les marchés africains et internationaux.

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