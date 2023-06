Exportations hors hydrocarbures en 2023, Tebboune affiche les ambitions de l’Algérie depuis Moscou

La décision de l’Algérie de se libérer définitivement des énergies fossiles a été annoncée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l’ouverture du Forum économique algéro-russe à Moscou, mercredi dernier. Le pays a choisi d’investir dans d’autres secteurs pour diversifier son économie, tout en continuant de s’appuyer sur les revenus des hydrocarbures pour le développement.

En effet, un programme de relance économique multidimensionnel a été lancé pour rattraper les opportunités d’investissement manquées. Près de 1 450 projets industriels sont en cours de réalisation en Algérie, selon le président Tebboune, qui a également souligné que les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars en 2022. Et que la pays vise à doubler ce chiffre en 2023, en atteignant 13 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures, c’est qui a été déclaré par le président Tebboune lors de l’ouverture du Forum économique algéro-russe à Moscou.

L’Algérie est l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel en Afrique, avec des réserves considérables. Cependant, la chute des prix du pétrole depuis 2014 a mis en évidence la dépendance de l’économie algérienne à ces ressources naturelles. En outre, la pandémie de COVID-19 a créé une crise économique mondiale, qui a mis en évidence la nécessité de diversifier les économies nationales.

C’est pourquoi l’Algérie cherche à se concentrer sur d’autres secteurs pour stimuler la croissance économique. Les investissements dans les énergies renouvelables, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et les technologies de l’information et de la communication sont considérés comme des secteurs clés pour la diversification de l’économie. De plus, le gouvernement a également mis en place des politiques pour encourager les investissements étrangers et locaux, avec des avantages fiscaux et une simplification des procédures administratives.

70 opérateurs algériens et 200 hommes d’affaires russes participent au Forum

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a pris part, ce mercredi 14 juin 2023, à la cérémonie d’ouverture du Forum économique algéro-russe qui se tient dans la capitale Moscou.

De plus, ce forum examine, notamment, les opportunités d’investissement entre les deux pays, dont 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d’affaires russes y participent.

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté, hier l’Algérie à destination de la Russie pour une visite d’Etat de trois jours, à l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.