Exportations hors hydrocarbures : ces 7 produits algériens dominent les ventes 2025

Le label « Made in Algeria » commence à faire parler de lui bien au-delà des frontières nationales. En 2025, sept produits algériens connaissent une envolée inédite de la demande internationale, selon une évaluation anticipée de la première moitié de l’année, menée par l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL).

Ce boom des exportations hors hydrocarbures pourrait faire franchir à l’Algérie un nouveau cap économique. Dépasser les 7 milliards de dollars de ventes à l’international enregistrés en 2024.

Derrière ce bond prometteur se cache une stratégie d’ouverture commerciale offensive, appuyée par une diplomatie économique active, un soutien logistique renforcé et un positionnement sur des marchés clés aux quatre coins du globe. Mais qui sont ces acheteurs internationaux séduits par les produits algériens ? Et quels sont ces sept secteurs qui changent la donne ?

Exportations : les sept produits algériens les plus recherchés en 2025

Selon Tarik Boulmerka, président de l’ANEXAL, sept catégories de produits se démarquent nettement en ce début d’année. Voici les filières en tête :

Le carrelage et la céramique : une explosion de la demande, notamment en Tunisie et en Libye. Les roues (marque Iris) : exportées vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Les équipements électroménagers : très prisés par les marchés africains. Les fruits et légumes frais : expédiés en grande quantité vers l’Arabie saoudite et le Qatar. Les produits agroalimentaires transformés : présents en Tunisie et sur plusieurs marchés subsahariens. L’huile d’olive : appréciée en Europe pour sa qualité et son prix. Les dattes algériennes : exportées principalement vers l’Europe également.

« Nous assistons à un vrai tournant dans l’histoire des exportations algériennes hors hydrocarbures. La compétitivité-prix et la qualité du produit algérien sont désormais reconnues », explique Boulmerka.

Une politique d’ouverture tous azimuts vers les marchés internationaux

Ce succès résulte d’une stratégie économique ciblée. Les autorités ont renforcé la présence algérienne dans les salons internationaux, de Vienne à Sfax, en passant par New Delhi et Mumbai. Elles multiplient les forums bilatéraux, notamment avec Oman et le Pakistan. Enfin, les autorités mènent une diplomatie économique active avec les ministères concernés pour élargir les débouchés à l’export.

Dans la seule semaine écoulée, l’Algérie a été représentée à plusieurs événements économiques majeurs : le salon international de l’alimentation saine à Vienne, le salon international de Sfax en Tunisie, ou encore le forum d’affaires algéro-omanais qui aura lieu ce mardi.

Une infrastructure logistique en soutien à l’ambition exportatrice

Autre levier de croissance, le soutien logistique aux exportateurs. Depuis février 2025, l’État a réduit de 50 % les coûts du transport maritime et aérien, sans prévoir de compensation. Des réunions hebdomadaires au ministère du Commerce extérieur permettent de lever les blocages propres à chaque filière. Une nouvelle structure dédiée à l’export est en préparation, conformément aux instructions du président Abdelmadjid Tebboune.

En parallèle, les professionnels appellent à l’assouplissement des procédures bancaires, notamment pour permettre l’ouverture de points de vente et de services après-vente à l’étranger, un élément clé pour fidéliser les clients internationaux et renforcer la présence algérienne sur les marchés mondiaux.

L’Algérie cible désormais l’Asie et le Moyen-Orient

Si l’Europe a longtemps constitué l’axe principal des exportations hors hydrocarbures, l’Algérie semble aujourd’hui diversifier ses horizons. Voici les principaux événements au programme :

À Chennai (Inde) du 1er au 3 juillet : un salon spécialisé dans les produits de la mer et les technologies d’aquaculture.

du 1er au 3 juillet : un salon spécialisé dans les produits de la mer et les technologies d’aquaculture. À New Delhi : un des plus grands salons asiatiques du textile.

: un des plus grands salons asiatiques du textile. À Amman (Jordanie) du 12 au 14 août : une exposition sur l’agroalimentaire et la technologie de transformation.

(Jordanie) du 12 au 14 août : une exposition sur l’agroalimentaire et la technologie de transformation. À Mumbai du 20 au 22 août : une foire stratégique sur la sécurité alimentaire, le conditionnement et les technologies de transformation.

Ces rendez-vous internationaux offrent une vitrine de choix pour les marques algériennes, dans un contexte où l’Asie et le Moyen-Orient deviennent des marchés cibles prioritaires.