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Exportations hors hydrocarbures : près de 4 milliards de dollars en 2026

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Amel Hamana
2 min de lecture
Exportations hors hydrocarbures : près de 4 milliards de dollars en 2026
Exportation Algérie
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Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont frôlé 4 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2026. Elles progressent d’environ 10% par rapport à la même période de 2025.

Le directeur central au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Zouhir Moussaoui, a donné ces chiffres. Il s’exprimait ce dimanche dans l’émission « Dhif Sabah » de la Radio algérienne Chaîne 1.

Un objectif de 5 milliards de dollars d’ici fin 2026

Zouhir Moussaoui prévoit d’atteindre 5 milliards de dollars à la fin de l’année. Il estime que ces indicateurs traduisent une reprise des exportations algériennes vers l’étranger.

Selon lui, l’enjeu ne se limite pas aux chiffres élevés. Il consiste à maintenir la dynamique d’exportation et à la rendre durable. Les exportations hors hydrocarbures pourraient ainsi réduire le déficit de la balance commerciale. Elles pourraient au moins compenser une part importante des importations.

L’Algérie a exporté 213 millions de dollars de produits agroalimentaires sur les huit premiers mois de l’année. Ce chiffre progresse de 15% par rapport à la même période de 2025.

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Un salon « Made in Algeria » à Blida

Le responsable a évoqué le secteur agroalimentaire à l’occasion de l’ouverture, samedi, d’un salon à Blida. Il présente les produits de l’industrie agroalimentaire, sous le slogan « Made in Algeria ».

Il a souligné l’importance de ce rendez-vous pour soutenir l’économie nationale et renforcer la souveraineté économique. Pour lui, les salons nationaux consacrés à l’export font connaître les capacités de production algériennes. Ils mettent aussi en valeur la qualité et la diversité des produits locaux.

À LIRE AUSSI : « L’Algérie a atteint l’autosuffisance » : Rezig dresse le bilan de la filière agroalimentaire

Un levier pour conquérir de nouveaux marchés

Zouhir Moussaoui a expliqué que ce type d’événement fait connaître le produit national. Il ouvre aussi de nouvelles perspectives de coopération entre opérateurs et professionnels. Il renforce le lien entre producteurs et consommateurs.

Ces salons s’inscrivent dans la promotion des produits algériens. Ils encouragent les entreprises nationales à viser les marchés extérieurs. Elles peuvent y faire valoir leur compétitivité et élargir leurs opportunités de partenariat commercial.

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Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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