Algérie-France : les exportations françaises chutent de 34 % en deux mois, plusieurs secteurs touchés

Les relations commerciales entre l’Algérie et la France connaissent un sérieux coup de frein. Sur les mois d’août et septembre 2026, les exportations françaises vers le marché algérien ont enregistré une baisse de 34 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les statistiques des douanes françaises.

Une évolution qui touche plusieurs filières, de l’acier aux produits alimentaires, et qui suscite de vives inquiétudes chez les entreprises françaises. Dans une enquête publiée le 12 novembre, le quotidien français Le Monde revient sur l’ampleur de ce recul et ses conséquences pour les acteurs économiques des deux pays.

Exportations françaises vers l’Algérie : une chute de 241 millions d’euros sur deux mois

Les chiffres donnent une idée de l’ampleur du ralentissement. Selon les données des douanes françaises citées par Le Monde, les exportations de la France vers l’Algérie sont passées de 707 millions d’euros en août et septembre 2025 à 466 millions d’euros durant les mêmes mois de 2026.

La différence représente une perte de 241 millions d’euros en l’espace d’un an, soit un recul de 34 %. La comparaison avec 2024 accentue davantage cette tendance. Sur les deux mêmes mois, les exportations françaises atteignaient alors 819 millions d’euros. Ce qui porte la baisse à 43 % en deux ans.

🟢 À LIRE AUSSI : Produits français en Algérie : les exportations chutent, Paris saisit la Commission européenne

Cette contraction concerne plusieurs catégories de marchandises. Sur la période allant d’octobre 2025 à septembre 2026, les produits sidérurgiques affichent notamment un recul de 52,3 % sur le marché algérien. Les produits alimentaires suivent avec une baisse de 50,9 %.

D’autres filières enregistrent également des diminutions importantes :

Vêtements : -31,3 % ;

; Produits pétroliers raffinés : -28,3 % ;

; Produits de l’industrie automobile : -25 % ;

; Produits chimiques : -22,7 % ;

; Machines et équipements : -22,3 %.

Le secteur agricole figure aussi parmi les activités françaises confrontées à un recul marqué de leurs débouchés en Algérie.

Le blé français perd son principal débouché en Algérie

Le marché algérien occupait une place importante dans les exportations céréalières françaises. Entre 2018 et 2023, la France exportait chaque année entre 6 et 8 millions de tonnes de blé tendre, selon Thierry Pouch, responsable des études économiques à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture françaises, cité par Le Monde.

La situation a depuis profondément changé. Le responsable décrit désormais les ventes françaises de cette céréale vers l’Algérie comme « quasi inexistantes ».

🟢 À LIRE AUSSI : Après 18 ans en Algérie, pourquoi cette banque internationale prépare-t-elle son départ ?

Pour les professionnels français de la filière, cette évolution représente une perte de débouchés commerciaux importants. Le quotidien évoque également les inquiétudes des entreprises qui rencontrent des difficultés pour maintenir leurs activités sur le marché algérien.

Près de 600 entreprises françaises concernées par les difficultés économiques

Au-delà des volumes exportés, les conséquences se font sentir au niveau des entreprises. Selon une note de l’Institut Montaigne publiée en septembre 2026, près de 600 sociétés françaises sur les 5 000 qui commercialisent une partie de leur production en Algérie se trouvent en situation de défaillance. Cela représente environ 12 % des entreprises concernées par cette activité commerciale.

🟢 À LIRE AUSSI : « 1ʳᵉ initiative concrète du Plan Mattei » : 420 millions € pour un mégaprojet agro-industriel à Timimoun

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Les difficultés d’accès au marché algérien constituent l’une des préoccupations exprimées par les exportateurs français. Lors d’une réunion organisée le 6 novembre à Bercy, une trentaine d’entreprises et de représentants de syndicats professionnels ont notamment fait part de leurs difficultés aux représentants de plusieurs ministères français.

Les participants ont évoqué des refus d’autorisations d’importation, une diminution des commandes et des incertitudes concernant l’avenir de certains sites de production en France.

Algérie : l’Italie et d’autres fournisseurs européens et asiatiques gagnent du terrain

Cette baisse intervient dans un contexte de diversification des partenaires commerciaux de l’Algérie. La France, qui occupait en 2023 la deuxième place parmi les fournisseurs du marché algérien avec une part de 11,7 %, pourrait perdre du terrain face à ses concurrents.

L’Italie détenait alors une part de 7,4 % des importations algériennes. L’Allemagne, l’Espagne, la Turquie et la Chine figurent également parmi les pays qui cherchent à renforcer leur présence commerciale en Algérie.

La concurrence ne se limite donc plus aux partenaires européens traditionnels. Les entreprises françaises doivent aussi composer avec la progression des produits asiatiques sur le marché algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Dattes : avec une récolte record, la filière opère un virage high-tech qui attire l’international

Le quotidien français relève par ailleurs une réduction des effectifs de Business France, l’organisme chargé d’accompagner les entreprises françaises à l’international. Son bureau en Algérie est ainsi passé de 13 collaborateurs à seulement trois.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre Alger et Paris, qui pèse sur les relations économiques bilatérales depuis 2024. Pour les exportateurs français, la dégradation de ces relations complique davantage l’accès à un marché sur lequel plusieurs concurrents cherchent désormais à consolider leurs positions.