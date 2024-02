Exportations de l’Algérie hors hydrocarbures en 2023 : Zitouni dévoile la valeur

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, annonce un excédent commercial entre janvier et novembre 2023, atteignant 10,42 milliards de dollars américains.

En effet, l’excédent commercial enregistré par l’Algérie au cours de la période de janvier à novembre 2023 s’élève à 10,42 milliards de dollars américains. Cette nouvelle, annoncée par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, dénote une tendance encourageante pour l’économie nationale.

De plus, durant la même période, les importations ont atteint 44,32 milliards de dollars, tandis que les exportations ont été enregistrées à 54,75 milliards de dollars. Parmi ces exportations, 5,07 milliards de dollars concernent des produits hors hydrocarbures.

Performance du secteur commercial et des exportations

Par ailleurs, lors de sa présentation devant la Commission des finances de l’Assemblée populaire nationale, Tayeb Zitouni a souligné les performances du secteur commercial et des exportations. Il a noté que les statistiques fournies étaient préliminaires et n’incluaient pas le secteur des services. En outre, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a encadré des importations pour la vente au détail pour un montant de 10,1 milliards de dollars, dont 1,85 milliard de dollars pour l’importation de véhicules de différents types.

Le nombre de factures soumises pour les licences d’importation délivrées en 2023 s’élève à 11 246, impliquant 7 254 importateurs. Cette augmentation du nombre de licences d’importation témoigne de l’activité accrue dans le secteur de l’importation.

Pour conclure, l’annonce d’un excédent commercial en Algérie constitue une nouvelle prometteuse pour l’économie nationale. Les performances du secteur commercial et des exportations, ainsi que l’augmentation du nombre de licences d’importation, indiquent une dynamique positive dans le commerce international du pays. Ces chiffres encourageants ouvrent des perspectives économiques favorables pour l’avenir de l’Algérie.