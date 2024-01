Exportations de GNL : l’Algérie en passe de devenir un leader mondial en 2024

L’année en cours révèle un panorama prometteur pour l’Algérie sur le marché mondial du gaz, offrant ainsi des opportunités capitales pour renforcer ses exportations, principalement dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), en direction de son marché traditionnel, l’Europe. L’Algérie pourrait-elle ainsi dans les prochains mois devenir un des leaders du GNL mondiaux ?

Hausse de la demande mondiale en gaz : l’Algérie en première ligne des exportateurs

Selon le rapport le plus récent de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande globale de gaz a progressé de 2,5 %, dépassant les 100 milliards de mètres cubes au cours de la période. Cette tendance haussière de la demande est confrontée à des limitations du côté de l’offre, largement attribuées à des facteurs géopolitiques, notamment les tensions en mer Rouge perturbant le trafic des navires transportant le gaz.

Keisuke Sadamori, directeur des marchés et de la sécurité énergétique à l’AIE, a souligné dans un communiqué l’importance cruciale de répondre rapidement à cette demande croissante, compte tenu des contraintes sur l’offre et du déploiement de nouvelles capacités de GNL prévu seulement après 2024. Cette décision risque d’entraîner un retard significatif dans la croissance de l’offre jusqu’en 2025, en raison des retards de construction et des problèmes d’approvisionnement en gaz.

Outre ces défis d’approvisionnement, les conditions climatiques jouent un rôle essentiel dans la dynamique du marché, avec des températures hivernales plus froides prévues pour 2024, susceptibles de stimuler la demande de chauffage dans les secteurs résidentiel et commercial.

Dans ce contexte, plusieurs facteurs convergent en faveur de l’Algérie pour répondre à cette demande croissante de gaz, notamment sa position géostratégique sécurisée, contrairement à d’autres fournisseurs de l’Union européenne, ainsi que ses efforts soutenus pour accroître sa production, en particulier de GNL.

Les exportations de gaz algériennes en hausse

Les récentes données sur les exportations de gaz du pays témoignent d’une tendance à la hausse, avec un accent particulier mis sur l’augmentation de la production de GNL, devenu l’une des sources d’énergie les plus prisées. Selon les chiffres du site spécialisé MEES, les exportations de GNL de l’Algérie ont augmenté d’environ 3 millions de tonnes en un an, atteignant 13,45 millions de tonnes en 2023, contre plus de 10 millions de tonnes en 2022.

Le contexte actuel, marqué par des tensions politiques, des conditions climatiques changeantes et une transition énergétique accélérée, est favorable à l’Algérie dans sa quête pour étendre sa part de marché sur la scène internationale.