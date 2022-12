Exportations de gaz naturel : nouveau record pour l’Algérie en 2022

Tel que l’a annoncé le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier lors de sa visite au pavillon des industries pétrolières du Groupe Sonatrach, à la 30ᵉ Foire de la production algérienne (FPA 2022), l’Algérie ambitionne de doubler sa production de gaz destiné à l’exportation en 2023. Bien que notre pays ait atteint un nouveau record durant l’année en cours.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale jeudi dernier, le directeur général des études et de la prospective au Ministère de l’Énergie et des Mines, Miloud Medjelled, a fait savoir que « l’Algérie avait atteint un nouveau record des exportations de gaz naturel en 2022″.

D’après le même responsable, « notre pays a réalisé un nouveau record durant l’année 2022 en ce qui concerne les exportations de gaz naturel avec près de 56 milliards de m3, notant que cette quantité devrait encore augmenter ». En outre, l’invité de la Radio nationale a aussi indiqué que « le chiffre d’affaires avait aussi augmenté en raison de la hausse des prix, et ce, à cause de la croissance de la demande, intervenant en marge de la crise entre la Russie et l’Ukraine ».

Par ailleurs, Miloud Medjelled a expliqué que « la politique énergétique en Algérie consistait d’abord à répondre à la demande intérieure, qui est en augmentation continue au cours de la dernière décennie, à hauteur de 3 à 4 %, puis à approvisionner les marchés mondiaux avec cette énergie vitale ».

Lors de son passage sur les ondes de la chaine I de la Radio nationale, le directeur général des études et de la prospective au Ministère de l’Énergie n’a pas manqué de rappeler « l’engagement de l’Algérie à respecter ses engagements envers ses clients, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en gaz naturel, conformément aux contrats conclus sur le long et moyen terme ».

« L’Algérie attribue 50 % du gaz naturel à la production d’électricité »

Dans ce même sillage, Miloud Medjelled a fait savoir que « le défi du secteur de l’Énergie dans notre pays était de rationaliser la consommation interne d’énergie, d’autant qu’elle est en constante hausse ». D’ailleurs, il a révélé que « la production d’électricité favorisait de 50 % du gaz naturel ».

À cet effet, le même responsable a aussi indiqué que « son secteur travaillait dans le cadre de la politique du Gouvernement visant à mettre en œuvre le programme des énergies renouvelables en un temps record, ce qui permettra de fournir d’importantes quantités de gaz naturels en vue de leur exportation ».

Gaz naturel : l’Algérie ambitionne à doubler le volume de ses exportations

En marge de sa visite au pavillon des industries pétrolières du Groupe Sonatrach, à la Foire de la production algérienne (FPA 2022) mardi dernier, le Président Tebboune avait révélé que « notre pays produisait actuellement près de 102 milliards de m3 de gaz », rajoutant que « la moitié était destinée à la consommation locale ».

« J’espère qu’en 2023, nous atteindrons une production de 100 milliards de m3 de gaz destinée exclusivement à l’exportation », avait déclaré le Président de la République.

Dans ce même sillage, le Chef de l’État avait aussi saisi l’occasion pour affirmer que « l’Algérie était un partenaire énergétique très fiable pour l’Europe », saluant particulièrement « le partenariat entre l’Algérie et l’Italie ». D’ailleurs, il avait révélé que « les exportations de notre pays avaient avoisiné les 97 millions de m3/jour vers l’Italie », rajoutant que « l’Algérie exportait actuellement près de 27 milliards de m3 de gaz/an vers ce même pays ».