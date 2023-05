Exportations de dattes algériennes : le Gouvernement met les bouchées doubles

L’Algérie avance à petit pas vers la concrétisation d’une politique d’exportation réussie. Longtemps en dormance, ce secteur de l’économie nationale est dans la ligne de mire des autorités, qui comptent bien le développer. Plusieurs objectifs de quantité, de qualité, mais aussi, de valorisation des ressources locales sont ont été fixés par le ministère du Commerce, qui attend des résultats d’ici à l’année 2024-2025.

Un des secteurs qui connaissent le plus d’essor suite à cette redynamisation est celui de l’agriculture, notamment celle des palmiers-dattiers. En effet, l’Algérie ambitionne de conquérir le marché de la datte mondial et de doubler, voire tripler, ses volumes d’exportations au cours des prochaines années.

La datte algérienne renforce sa présence sur les marchés internationaux

Invité par la radio chaîne 1, Ali Bey Nacer, président de l’association national des exportateurs algériens (ANEA), a donné des détails quant au volume des exportations du pays. En-dehors des hydrocarbures, les produits exportés ont rapporté près de 7 milliards de dollars annuellement à l’Algérie ces dernières années.

Un bond en avant que ce dernier qualifie de « remarquable » et qu’il attribue à la politique de restauration du secteur appliquée par le président Tebboune depuis son élection. En effet, selon Bey Nacer, ce sont les mesures de réorganisation du secteur du commerce international et de valorisation de la production locale qui sont derrière cette progression.

Ce dernier souligne notamment l’impact des nouvelles mesures sur le secteur de l’agriculture, prenant pour exemple la culture des dattes. Selon Bey Nacer, il faut continuer à booster les agriculteurs en leur fournissant tous les outils, matériels et immatériels, nécessaire à la résolution des problématiques les empêchant de faire exporter leur production.

« Les dattes algériennes sont les meilleures du monde aujourd’hui en termes de qualité grâce aux conditions météorologiques idéales dont nous bénéficions, notamment à Tolga (Biskra) » explique ce dernier.

Augmentation des volumes d’exportation de dattes prévue en Algérie

Pour Bey Nacer, nous sommes loin d’avoir exploité notre plein potentiel en termes d’exportation de dattes. « L’Algérie commercialise actuellement 75 000 tonnes de dattes à l’étranger pour l’équivalent de 80 millions de dollars de chiffre d’affaires par an. Ces bénéfices peuvent atteindre les 300 à 400 millions de dollars d’ici à 2025 ».

Dans la même optique, l’État a tenu à soutenir les entreprises activant dans le secteur des dattes à Biskra. Par le biais d’un partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, le ministère de l’Industrie offre un programme d’assistance technique financé à ces dernières. L’appel à offre est ouvert jusqu’au 8 mai, et concerne spécifiquement les PME. Rendez-vous sur ce portail pour l’inscription.

Le marché national des dattes en pleine expansion en Algérie

Et si elle séduit les importateurs étrangers, la datte algérienne connait tout autant de succès dans son pays. De plus en plus de gens se tournent vers le commerce des dattes et de leurs dérivées. Ces produits, très nutritifs et peu sucrés, se déclinent en une palette variée d’aliments et de préparations prêtes à la dégustation.

Aujourd’hui, on peut trouver du vinaigre tout aussi bien que du chocolat de dattes sur les étales. Une alternative plus saine, mais tout aussi gourmande, qui en séduit plus d’un.