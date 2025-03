Exportations : céramique, électroménager… l’Algérie expédie vers ces pays d’Afrique et d’Europe

Ce lundi 03 mars, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a donné le coup d’envoi à une série d’opérations d’exportation vers plusieurs marchés étrangers.

Loin des hydrocarbures, céramique, électroménager, papier hygiénique… Une diversité de produits algériens s’apprête à conquérir de nouveaux territoires. Depuis Sétif, trois grandes entreprises locales envoient leurs marchandises en Libye, en Tunisie, au Royaume-Uni et en Belgique. Confirmant l’ambition du pays de s’imposer comme un acteur majeur du commerce international.

Ce dynamisme exportateur s’inscrit dans une volonté politique affirmée. Qui consiste à réduire la dépendance aux hydrocarbures et imposer la qualité du « made in Algeria » à l’international.

Céramique, électroménager… : plusieurs produits algériens en route vers la Libye, la Tunisie et l’Europe

Dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection, le ministre, accompagné du wali de Sétif, Mostafa Limani. A lancé l’expédition de plusieurs chargements de produits locaux destinés à l’exportation.

Ces opérations concernent différentes unités de production basées dans la région et illustrent la montée en puissance des entreprises algériennes sur les marchés étrangers. Parmi ces exportations :

BATICERAM , spécialisée dans la fabrication de céramique, a envoyé un premier lot de 19 000 mètres carrés de carrelage vers la Libye. Il s’agit d’une première expédition sur un total de 100 000 mètres carrés prévus pour cette destination en 2025 ;

, spécialisée dans la fabrication de céramique, a envoyé un premier lot de vers la Libye. Il s’agit d’une première expédition sur un total de prévus pour cette destination en 2025 ; SINOVA , qui produit des appareils électroménagers en partenariat avec Samsung , a expédié un lot de 570 machines à laver et 324 réfrigérateurs vers la Tunisie ;

, qui produit des appareils électroménagers , a expédié un lot de vers la Tunisie ; FADERCO, acteur majeur dans le secteur du papier et des produits d’hygiène, a chargé 30 conteneurs de papier de cellulose à destination du Royaume-Uni, en plus de 10 conteneurs pour la Tunisie et 3 pour la Belgique ;

Un signal fort pour le commerce extérieur algérien : 2 000 exportateurs et une dynamique en marche

Lors de cette visite, Boukhari a mis en avant la volonté des autorités de renforcer le soutien aux exportateurs. Afin d’accélérer l’ouverture des entreprises algériennes sur les marchés internationaux. De plus, il a insisté sur l’importance de « l’écoute active » des besoins des industriels. En effet, cela permettra d’assurer leur compétitivité et leur accompagnement dans les démarches administratives et logistiques.

Par ailleurs, le ministre a souligné que plus de 120 pays sont désormais destinataires de produits algériens. Une avancée qui résulte d’une politique volontariste de diversification des exportations en dehors des hydrocarbures. En outre, l’objectif affiché pour 2027 est d’installer durablement l’Algérie parmi les économies émergentes, grâce à une industrie compétitive et exportatrice.

De plus, l montée en puissance des entreprises exportatrices se traduit également par une nette augmentation du nombre d’acteurs impliqués. Alors qu’ils étaient moins de 200 exportateurs il y a quelques années, ils sont aujourd’hui près de 2 000 !

Ainsi, pour appuyer cette tendance, les stratégies futures visent à renforcer les facilités douanières, simplifier les procédures administratives et multiplier les accords commerciaux avec des régions stratégiques. De plus, l’accent est mis sur la proximité des marchés et les opportunités en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

