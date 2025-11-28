Exportations : ce produit algérien conquiert 90 pays à travers le monde !

Entre lundi et jeudi, Alger a accueilli la troisième édition du Salon international des dattes, un événement majeur qui a réuni 150 exposants nationaux et étrangers. Producteurs, artisans, coopératives, start-up, centres techniques et organismes de recherche présentent au public et aux professionnels les multiples facettes de la filière dattes en Algérie.

Inauguré par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, ce salon bénéficie d’une forte dimension internationale avec la participation d’exposants venus de Tunisie, de Libye et de Turquie. Ainsi que d’organismes tels que le Conseil d’affaires algéro-russe. Des ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie ont également fait le déplacement. Soulignant l’importance stratégique de la filière.

Salon international des dattes : un tremplin pour les producteurs algériens

L’objectif affiché est double, permettre aux producteurs algériens de nouer des partenariats et partager leur savoir-faire. Tout en valorisant la datte sur les marchés internationaux.

Le ministre a insisté sur l’importance de cet événement, le qualifiant « d’espace important pour faire connaître la datte algérienne, une ressource d’une grande valeur ». Ajoutant que « la production abondante permettra d’accéder à de nouveaux marchés extérieurs ».

L’Algérie a notamment réussi à intégrer les spécificités de la qualité de la datte Deglet Nour dans les normes internationales lors de la 48e session de la Commission du Codex Alimentarius, organisée à Rome. Les dattes algériennes sont aujourd’hui exportées vers 90 pays. Illustrant le potentiel de la filière sur la scène mondiale.

Un potentiel agricole impressionnant : conférences et ateliers pour moderniser la filière des dattes

Le pays dispose de plus de 19 millions de palmiers-dattiers répartis en près de 1000 variétés. Entre 2021 et 2023, la production moyenne a dépassé 11,5 millions de quintaux. Tandis que le volume des exportations a atteint près de 780 000 quintaux de dattes fraîches et 50 000 quintaux de dattes séchées. Ces chiffres confirment le rôle de la datte dans l’économie agricole nationale et son poids sur les marchés internationaux.

En marge du salon, de nombreuses conférences et ateliers sont organisés autour de thématiques telles que :

La durabilité de l’agriculture saharienne ;

La diversité génétique des pollinisateurs ;

La modernisation de la filière ;

L’agriculture biologique ;

L’importance de la datte pour la sécurité alimentaire nationale.

Des experts et chercheurs nationaux et internationaux y participent. Offrant aux professionnels des formations sur le conditionnement et l’exportation des dattes.

Enfin, cette édition du Salon international des dattes confirme la volonté de l’Algérie de renforcer la qualité, l’innovation et l’ouverture à l’exportation dans une filière qui représente un patrimoine agricole et culturel majeur.

