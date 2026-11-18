Malgré les nouvelles contraintes commerciales imposées par l’Union européenne, les exportations algériennes d’engrais continuent de progresser sur plusieurs marchés du continent. L’ammoniac enregistre notamment une hausse de plus de 21 % sur les neuf premiers mois de 2026, avec l’Espagne et la France parmi ses principaux débouchés. Cette évolution intervient dans un contexte particulier, marqué par l’entrée en vigueur du mécanisme carbone aux frontières, la suspension de certains droits de douane et les perturbations des approvisionnements internationaux.

Ammoniac : les exportations algériennes progressent de 21 % en Europe

Les exportations algériennes de fertilisants vers l’Union européenne ont atteint près de 1,04 million de tonnes entre janvier et septembre 2026, selon les données d’Eurostat reprises dans les statistiques commerciales.

L’ammoniac représente plus de la moitié de ces volumes, avec 538 000 tonnes expédiées, contre 444 000 tonnes durant la même période de 2025. Cette progression de 94 000 tonnes correspond à une hausse de plus de 21 %.

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Trois marchés européens concentrent une part importante des achats d’ammoniac algérien :

L’Espagne , avec 168 000 tonnes importées, contre 128 000 tonnes un an auparavant. La France , dont les importations ont presque doublé, passant de 73 000 à environ 133 000 tonnes. Les Pays-Bas , avec 83 000 tonnes.

Cette progression intervient alors que les producteurs européens doivent composer avec des coûts énergétiques élevés. Et des besoins importants en matières premières pour fabriquer leurs engrais azotés.

Carbone aux frontières, droits suspendus : le nouveau cadre européen pour les engrais

Le marché européen a connu plusieurs évolutions réglementaires en 2026. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) est notamment entré dans sa phase définitive le 1er janvier.

La Commission européenne précise que ce dispositif concerne plusieurs secteurs, dont celui des fertilisants. Il impose aux importateurs concernés de déclarer les émissions de carbone associées aux marchandises achetées hors de l’Union et de restituer les certificats correspondants.

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Cette réglementation concerne notamment l’ammoniac et l’urée. Elle constitue une contrainte supplémentaire pour les échanges internationaux de fertilisants. Même si elle ne correspond pas à un droit de douane classique.

Parallèlement, le Conseil de l’Union européenne a annoncé, le 22 mai 2026, la suspension pendant un an des droits du tarif douanier commun sur certains engrais azotés, dont l’urée et l’ammoniac.

Dans son communiqué officiel, le Conseil explique que cette mesure vise à réduire les coûts pour les agriculteurs et les industriels européens. Tout en diversifiant les sources d’approvisionnement.

La suspension reste toutefois encadrée par des contingents d’importation et exclut les produits originaires de Russie et de Biélorussie.

Ce changement réglementaire intervient dans un contexte où l’Union européenne cherche à sécuriser ses approvisionnements en engrais et à limiter sa dépendance envers certains fournisseurs.

Urée : les exportations algériennes reprennent après plusieurs mois difficiles

L’évolution des exportations d’urée vers l’Europe a été différente de celle de l’ammoniac.

Les échanges ont subi les effets des nouvelles contraintes commerciales et du ralentissement de la demande sur le marché européen. La situation s’est toutefois améliorée durant les derniers mois de l’été.

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Selon les chiffres avancés dans les données commerciales reprises par la presse, l’Algérie a expédié 370 000 tonnes d’urée vers l’Union européenne durant la période considérée. Dont 265 000 tonnes au cours des seuls mois d’août et septembre.

Cette reprise intervient après l’assouplissement des droits de douane européens sur certains engrais azotés, décidé en mai.

Tensions au Moyen-Orient : de nouveaux enjeux pour les fournisseurs d’engrais

Les perturbations géopolitiques constituent un autre facteur de recomposition du marché international des fertilisants.

Dans une analyse publiée le 10 mars 2026, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a alerté sur les conséquences des perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Selon l’organisation, cette voie maritime concentre environ un tiers du commerce mondial d’engrais transportés par voie maritime. Les perturbations du trafic risquent ainsi de fragiliser les chaînes d’approvisionnement et de compliquer l’accès aux fertilisants pour plusieurs économies.

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Dans ce contexte, les pays importateurs cherchent à diversifier leurs fournisseurs afin de limiter leur exposition aux ruptures d’approvisionnement.

L’Algérie dispose ainsi de débouchés commerciaux dans un marché où la sécurité des approvisionnements et la diversification des sources prennent une importance croissante.