Exportation : vers l’adoption de mesures tarifaires pour promouvoir Deglet Nour

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le ministère de l’Agriculture et du développement rural, ainsi que l’administration douanière se sont réunis pour discuter des positions tarifaires douanières relatives aux dattes. Dans cette optique, une position tarifaire spécifique pour les dattes « Deglet Nour » a été proposée afin de valoriser ce produit algérien très prisé sur les marchés internationaux. Un responsable du ministère du Commerce a révélé cette information lors d’une déclaration faite hier, le lundi 26 juin 2023.

Sami Kolli, Directeur général de la régulation et de l’organisation des marchés au ministère du Commerce, a souligné l’importance de créer une position tarifaire spécifique pour les dattes « Deglet Nour ». Cette initiative vise à valoriser davantage notre produit et constitue un travail conjoint entre les ministères du Commerce et de l’Agriculture. La mise en place de cette position tarifaire sera gérée par la Direction Générale des Douanes (DGD).

Par ailleurs, le responsable a également mentionné l’existence d’un projet de loi sur la concurrence qui est actuellement examiné par le gouvernement. Cette loi conférera aux pouvoirs publics la possibilité d’intervenir sur les marges bénéficiaires et les prix en cas de catastrophes naturelles, de sécheresses ou de tensions internationales. Cette mesure vise à protéger les consommateurs et à maintenir la stabilité des prix sur le marché.

Préparatifs de l’Aïd El-Adha : disponibilité des produits et ouverture des marchés

Le responsable a également annoncé la prochaine promulgation d’un décret visant à encadrer les arrêts techniques annuels des unités de production, notamment les moulins et les laiteries. Cette réglementation vise à s’assurer que la production de produits de large consommation ne soit pas affectée, en particulier pendant les périodes de forte demande. Il s’agit d’une mesure préventive pour garantir la disponibilité constante des produits.

En ce qui concerne les préparatifs de l’Aïd El-Adha, Koli a expliqué que plus de 52 000 commerçants ont été mobilisés pour assurer les permanences pendant cette période. De plus, le ministère a redoublé d’efforts pour garantir la disponibilité de divers produits dans les magasins en augmentant les approvisionnements en produits de large consommation. En outre, il a été décidé d’ouvrir les marchés de gros et de proximité pendant les jours de l’Aïd afin de répondre à la demande des consommateurs.