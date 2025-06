Exportation des œufs : l’Algérie ouvre ses marchés pour soutenir les aviculteurs

Le gouvernement algérien autorise l’exportation des œufs afin de faire face à une crise de surproduction. Une mesure attendue pour rééquilibrer le marché intérieur et soutenir les producteurs en difficulté.

L’exportation des œufs en Algérie a été officiellement approuvée par le ministère du Commerce extérieur, dans le cadre d’une réunion intersectorielle tenue le 23 juin 2025. Cette rencontre a réuni des représentants de plusieurs institutions, dont les ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, la Banque d’Algérie, les Douanes et la Fédération nationale des aviculteurs.

Selon cette dernière, la mesure vise à compenser les pertes importantes subies par les producteurs. En cause : un effondrement brutal des prix sur le marché local. Actuellement, une plaque de 30 œufs est vendue à seulement 300 dinars, soit environ 10 dinars par œuf. Un tarif largement en dessous du seuil de rentabilité.

Les autorités algériennes considèrent le feu vert à l’exportation des œufs comme une décision cruciale pour préserver la survie de toute la filière. Elles délivreront des licences d’exportation dans les prochains jours.

Le secteur de la production avicole largement excédentaire

D’après le président de la Fédération, Ali Benchaiba, la production nationale a atteint un niveau record de 10 milliards d’œufs en 2025, contre une consommation estimée entre 6 et 7 milliards par an. Cela représente un excédent d’environ 30 %, qui pèse lourdement sur l’équilibre économique du secteur.

Face à cette situation, la régulation par l’exportation apparaît comme la seule solution viable pour éviter des faillites en cascade, stabiliser les prix et permettre aux éleveurs de maintenir leur activité. Les professionnels du secteur se disent prêts à cibler des marchés régionaux comme la Tunisie et la Libye, mais aussi des destinations plus lointaines telles que les pays du Golfe, où la demande en produits avicoles reste forte.

Œufs : un pilier discret mais essentiel de la filière avicole mondiale

Avec plus de 85 millions de tonnes produites chaque année, l’œuf s’impose comme une source de protéines incontournable, au cœur d’enjeux économiques, sanitaires et durables. Alors que la viande de volaille attire souvent l’attention médiatique, la production d’œufs représente une part majeure de la filière avicole mondiale. Faciles à produire, à conserver et à cuisiner, les œufs jouent un rôle clé dans l’alimentation mondiale. Leur production connaît une croissance constante, portée par la demande croissante des consommateurs et la nécessité d’une alimentation abordable et riche en protéines.

Selon les données de la FAO, la production mondiale d’œufs a dépassé les 86 millions de tonnes en 2023, contre environ 70 millions en 2010. Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs : urbanisation, croissance démographique, développement de classes moyennes et amélioration des systèmes d’élevage.

Les principaux pays producteurs sont :

Chine (premier producteur mondial avec environ 30 % de la production mondiale)

Inde

États-Unis

Indonésie

Brésil

Mexique

Japon

La Chine, à elle seule, produit plus de 450 milliards d’œufs par an. L’Asie concentre ainsi plus de 60 % de la production mondiale. L’élevage de poules pondeuses représente un pan crucial de l’économie agricole. Contrairement à la viande de poulet, la production d’œufs permet de maintenir des élevages plus durables et souvent mieux intégrés à l’agriculture familiale. Elle génère des emplois dans l’élevage, le conditionnement, le transport, la transformation (ovoproduits), et même la cosmétique ou la pharmacie.

Les œufs sont également un produit d’exportation stratégique dans certains pays, notamment aux Pays-Bas, en Pologne ou en Turquie. Toutefois, leur commercialisation reste plus localisée que celle de la viande, à cause de leur fragilité et des réglementations sanitaires strictes.

La place de l’Algérie dans la filière mondiale des œufs

L’Algérie occupe une place modeste mais stratégique dans la filière mondiale des œufs. Avec une production estimée à plus de 4,8 milliards d’œufs par an, le pays se classe autour du 34ᵉ rang mondial, selon les données les plus récentes de la FAO. Cette production représente environ 312 000 tonnes d’œufs, soit moins de 0,4 % de la production mondiale en 2022 (. Si ces chiffres peuvent sembler modestes à l’échelle planétaire, ils traduisent néanmoins une filière en développement dans un contexte économique et structurel parfois contraignant.

L’élevage de poules pondeuses est bien ancré dans le paysage agricole algérien. Le secteur fait vivre environ 20 000 éleveurs à travers le pays, avec un tissu d’exploitations à la fois industrielles et familiales. Cependant, la filière reste fortement dépendante des importations, notamment pour l’alimentation animale (maïs, soja) et les souches génétiques.

Près de 80 % des matières premières utilisées dans la nutrition des volailles sont importées, ce qui fragilise l’équilibre économique des exploitations, en particulier en période de hausse des prix mondiaux.