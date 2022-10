Exportation hors hydrocarbures : plus de 40% de hausse en un an

Le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane a présenté hier, le lundi 3 octobre la politique générale du gouvernement devant l’Assemblée populaire nationale (APN). Il y a présenté les réalisations des différents secteurs devant les députés conformément aux dispositions de de l’article 111 de la constitution. Suivi d’un débat général, puis des réponses du Premier ministre aux interrogations des députés.

Cette Déclaration comporte cinq chapitres principaux relatifs au bilan d’action du gouvernement durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, dans les différents secteurs ; politique intérieure, relance de l’économie et politique sociale, politique extérieure et le renforcement de la sécurité et de la défense nationales.

Un des sujets abordés par le premier ministre, les exportations, en particulier les exportations hors hydrocarbures. En effet, selon Benabderrahmane, les exportations algériennes hors hydrocarbures ont atteint près de 4 milliards de dollars à fin août 2022, soit une hausse annuelle de 42%.

« Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse sensible de 42%, passant de 2,61 milliards de dollars fin août 2021, à près de 4 Milliards de dollars fin août 2022″, a déclaré Aimene Benabderrahmane.

D’autres chiffres avancés par le Premier Ministre

Le Premier ministre, Aimene Benaberrahmane a déclaré que le pays avait retrouvé le mouvement économique après le déclin enregistré en raison des répercussions de la pandémie du Coronavirus, indiquant une croissance économique de 4,7 %.

Pour ce qui est de la balance commerciale, cette fin aout cette dernière a enregistré un excédent de près de 14 milliards de dollars, contre un déficit de 862 millions de dollars durant la même période de 2021″, a fait savoir le Premier ministre.

Alors que la balance des paiements a quant à elle enregistré un excédent de l’ordre de 9,1 milliards de dollars, contre un déficit de 4,4 milliards de dollars durant la même période de l’année passée, selon Benabderrahmane.

Qu’en est-il du niveau d’inflation ?

Pour ce qui est de l’inflation, le premier ministre a indiqué, que l’indice des prix à la consommation (IPC) « a enregistre une hausse de +7,2% à fin 2021, contre +2,4% à fin 2020 », expliquant ainsi que « cette inflation est principalement tirée par les produits alimentaires (+10,1%) et les produits manufacturés (+6,3%) ».

Il est à noter que les niveaux d’inflation ont augmenté à l’échelle internationale, dus aux chocs successifs qu’a connu le monde ces deux dernières années. En Europe, le taux d’inflation s’étant établi à 7,8% en avril 2022 et 10% en septembre 2022, des taux jamais atteints depuis 2008.

Enfin, Benabderrahmane a expliqué que ces niveaux élevés d’inflation « sont le résultat de la flambée des prix des matières premières et des produits alimentaires, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et l’augmentation des coûts du fret, des facteurs ayant accru la concurrence féroce sur ces produits, d’autant que cette situation a eu un impact sur la sécurité alimentaire et sanitaire des pays ».