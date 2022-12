Exportation – Gaz : Tebboune affiche l’objectif de l’Algérie pour 2023

Ce n’est un secret pour personne, l’Algérie constitue une grande puissance gazière. Que ce soit en matière de production, d’exportation ou de réserves, notre pays figure dans le top 10 mondial. Depuis l’éclatement du conflit Russie-Ukraine et la crise énergétique qui s’en est suivie, de plus en plus de capitales européennes courtisent Alger pour se faire livrer du gaz naturel.

Afin de tirer pleinement profit de la nouvelle position de l’Algérie sur l’échiquier énergétique international, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a défini les objectifs du pays pour l’année 2023 en matière d’exportation de gaz.

Ainsi, ce mardi 13 décembre, à l’occasion de l’inauguration de la 30e Foire de la production algérienne (FPA 2022) aux Palais des expositions (Alger), le Président Tebboune a fait savoir que l’Algérie ambitionne, pour l’année 2023, de doubler sa production de gaz destinée exclusivement à l’exportation.

L’Algérie ambitionne de doubler le volume de ses exportations de gaz naturel en 2023

Lors de sa visite au pavillon des industries pétrolières du Groupe Sonatrach, M. Tebboune a déclaré : « Nous produisons actuellement près de 102 milliards de m3 de gaz dont la moitié (soit 50 mds de m3) se consomme sur le marché local. J’aspire à ce qu’en 2023, nous atteindrons une production de 100 milliards de m3 de gaz que nous destinerons à l’exportation exclusivement ». Il s’agit donc de générer 50 milliards de m3 supplémentaires.

Dans la suite de sa déclaration à la presse, le Président Tebboune a affirmé que l’Algérie constituait un partenaire énergétique « très fiable » pour l’Europe. De son côté, le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a signifié que le volume des exportations de gaz algérien vers l’Italie a atteint un niveau record jamais réalisé depuis 2011. « Durant ce mois, a-t-il dit, nos exportations vers l’Italie ont avoisiné les 97 millions de m3/j ». Quant au volume des exportations annuelles, le PDG de Sonatrach a fait savoir qu’il s’élevait à 27 milliards de m3.

Le Président de la République s’est aussi arrêté, lors de sa visite au FPA 2022, au pavillon du groupe des industries du phosphate. Ici, M. Tebboune a d’abord souligné l’important rôle que remplissent ces industries dans l’économie nationale en fournissant des intrants pour le secteur agricole, puis il a rappelé aux professionnels présents que l’exportation des matières premières minérales était « strictement interdite ». Au niveau du pavillon Saidal, le président Tebboune a porté l’attention sur « la nécessité de réhabiliter ce groupe pour qu’il puisse jouer son véritable rôle dans l’industrie pharmaceutique en Algérie ».

Le Président Tebboune inaugure la 30e Foire de la production algérienne « FPA 2022 »

Le président Abdelmadjid Tebboune a procédé ce mardi, au Palais des expositions (Safex) à l’inauguration de la 30e Foire de la production algérienne (FPA 2022).

Le Président a entamé sa visite en se rendant au pavillon des industries militaires de l’ANP où il a insisté sur la nécessité d’augmenter le taux d’intégration et de créer une véritable industrie mécanique. « Il ne faut plus se contenter du montage et se diriger vers l’industrialisation », a-t-il déclaré.

Au stand du Conseil du renouveau économique (CRÉA), M. Tebboune a exhorté les acteurs du secteur à parvenir à une production d’huile de table « du champ au consommateur », et ce afin d’« arrête l’importation des huiles brutes pour les raffiner et de mettre un terme à la dépendance [de l’Algérie] du marché international ».

En ce qui concerne le sucre, le président de la République a invité les investisseurs à produire cette matière en Algérie tout en les encourageant « à l’exporter en toute liberté dans une phase ultérieure ». Du reste, M. Tebboune a réitéré la volonté de l’État d’accompagner les investisseurs pour leur permettre d’atteindre des taux d’intégration acceptables et de contribuer à créer davantage de postes d’emploi.

Par ailleurs, cette 30e édition de la FPA, qui se tiendra jusqu’au 24 décembre, verra la participation de près de 600 entreprises algériennes qui activent dans différents secteurs : l’industrie militaire, mécanique, pétrochimique, électrique, électronique, électroménagère, manufacturière (meubles et textile), agroalimentaire ; les banques ; le BTP et les matériaux de construction ; l’artisanat.