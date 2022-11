Exportation de gaz : Sonatrach signe un contrat avec une entreprise Slovène

La société nationale pétrolière et gazière algérienne Sonatrach, a signé ce mardi, un contrat avec la société slovène Geoplan, pour exporter du gaz algérien vers la Slovénie, à partir de janvier 2023 jusqu’en 2026.

Selon un communiqué de l’entreprise algérienne, rendu public, ce mardi 15 novembre 2022 : » La société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a signé un contrat d’achat et de vente de gaz naturel avec la société slovène Geoplan pour approvisionner la Slovénie en gaz naturel par le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, pour une durée de trois ans, à compter de janvier 2023. »

De plus, d’après ce même communiqué » Cet accord permet à Sonatrach, d’une part, de récupérer sa part du marché slovène, qu’elle avait approvisionné en gaz naturel par le gazoduc Enrico Mattei entre 1992 et 2012, et d’autre part, de contribuer à répondre à la demande du marché européen en gaz naturel. »

Le communiqué de la Sonatrach conclut en affirmant que: « L’accord signé aujourd’hui, a abouti à des discussions fructueuses entre les deux sociétés, et exprime le niveau distingué de la coopération entre les deux entreprises et souligne leur volonté commune de renforcer leur relation à long terme. Cet accord renforce également le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur fiable sur le marché européen à long terme. »

Exportation des hydrocarbures algériens en fort hausse en 2022

Le dimanche 6 novembre 2022, le ministre de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab, a révélé devant le Conseil de la nation, que les exportations d’hydrocarbures de l’Algérie ont connu une forte augmentation durant les 9 premiers mois de l’année en cours, atteignant les 42,6 milliards de dollars.

Selon lui « Le volume des exportations d’hydrocarbures est de 69,1 millions de tonnes d’équivalent pétrole à la fin du mois de septembre 2022, ce qui a généré des revenus de 42,6 milliards de dollars contre 24,1 milliards durant la même période de 2021, ce qui représente une forte hausse de 77 %, et grâce à la hausse des prix du pétrole ou du gaz qui ont doublé ou plus ».

Le ministre de l’Energie et des Mines, annonce aussi une nette amélioration des revenus du pays, issus des hydrocarbures, qui devraient dépasser les 50 milliards de dollars, soit une hausse de 45% par rapport aux réalisations de 2021.