Exportations industrielles : l’Algérie décroche un contrat de 3 millions de dollars en Allemagne

L’industrie algérienne de l’emballage s’ouvre les portes du marché allemand. Un contrat d’exportation d’une valeur approximative de 3 millions de dollars vient d’être signé à Madrid, avec des produits plastiques destinés à l’emballage.

Cette opération s’ajoute à huit protocoles d’accord conclus par des opérateurs algériens avec des partenaires étrangers pour commercialiser des produits agricoles sur plusieurs marchés européens.

Exportation vers l’Allemagne : un contrat de 3 millions de dollars pour les emballages plastiques algériens

L’Algérie renforce ses perspectives commerciales en Europe avec un nouveau contrat visant le marché allemand. Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé sa signature jeudi, en marge du Salon international des fruits et légumes Fruit Attraction 2026, organisé à Madrid.

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L’accord porte sur l’exportation de produits plastiques destinés à l’emballage, pour une valeur estimée à environ 3 millions de dollars. Le ministère n’a toutefois pas précisé les entreprises concernées ni le calendrier prévu pour les premières livraisons.

Cette signature intervient dans le cadre de la participation algérienne au salon, qui a réuni dix opérateurs économiques nationaux spécialisés dans les produits agricoles et alimentaires. L’événement a notamment permis aux entreprises participantes de présenter leurs activités et de nouer des contacts avec des partenaires étrangers.

Produits agricoles : huit protocoles d’accord signés avec des partenaires étrangers

Au-delà du contrat destiné au marché allemand, les opérateurs algériens ont également conclu huit protocoles d’accord avec leurs homologues étrangers. Ces engagements portent sur l’exportation de produits agricoles vers plusieurs marchés européens, selon le ministère.

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Ces protocoles ouvrent la voie à de futures opérations commerciales. Le communiqué ne détaille cependant ni les produits concernés par chaque accord ni les volumes ou les montants envisagés.

Les entreprises présentes à Fruit Attraction 2026 ont également multiplié les rencontres avec des partenaires internationaux. Ces premiers échanges commerciaux pourraient déboucher sur de nouveaux accords et contrats au cours des prochains mois, précise le ministère.

Fruit Attraction 2026 : les entreprises algériennes à la découverte de nouvelles technologies

La participation algérienne au salon de Madrid a également permis aux opérateurs de découvrir les dernières évolutions technologiques dans les chaînes de valeur agricoles.

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Plusieurs domaines ont retenu leur attention, notamment :

La logistique et le transport des marchandises ;

Les solutions de stockage et de réfrigération ;

Les technologies d’emballage ;

La transformation numérique ;

L’agriculture intelligente.

Les entreprises ont ainsi pu se familiariser avec les nouvelles techniques utilisées dans ces secteurs et repérer des possibilités de coopération et d’investissement sur les marchés internationaux.

Entre le contrat d’exportation vers l’Allemagne et les huit protocoles d’accord conclus pour les produits agricoles, la participation algérienne à Fruit Attraction 2026 a donc donné lieu à plusieurs engagements commerciaux. Les prochaines étapes devront permettre de préciser les débouchés concrets de ces accords et leur traduction en opérations d’exportation.