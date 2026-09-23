Elctroménager fabriqué en Algérie : cinq opérations d’exportation d’électroménager vers six pays

Six marchés extérieurs accueilleront, à partir de ce jeudi 24 septembre, des produits électroniques et électroménagers sortis des usines algériennes. Le Mali figure pour la première fois parmi les destinations, aux côtés de la Mauritanie, de la Libye, de la Tunisie, de l’Égypte et de la Jordanie. Cinq opérations distinctes seront lancées depuis les wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj et El Tarf, selon le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Ces expéditions sont assurées par un groupe de constructeurs bien identifiés sur le marché national : Condor, Sinova Samsung, Géant, Iris, ainsi que Biolux, qui commercialise la marque Maxwell. Autant d’acteurs qui incarnent aujourd’hui la montée en puissance de la filière électroménager algérien au-delà des frontières.

Le marché malien ouvre une voie commerciale vers le Sahel

L’entrée du Mali dans la liste des destinations constitue l’élément le plus significatif de cette séquence. Bamako devient un point d’appui pour les fabricants nationaux qui cherchent à pénétrer l’espace sahélien. Cette percée élargit la présence du Made in Algeria sur le continent africain et crée un couloir commercial supplémentaire pour les entreprises algériennes.

L’orientation africaine n’est pas nouvelle. Au printemps dernier, un convoi de trente-trois cargaisons avait quitté Tindouf en direction de la Mauritanie, sous le regard de plusieurs ambassadeurs africains. Cette offensive commerciale du Label Algérie vers l’Afrique, l’Europe et l’Asie traduisait déjà la volonté d’ancrer les produits nationaux dans les circuits régionaux.

Les pays du Sahel présentent un profil de consommation favorable aux équipements algériens : proximité géographique, coûts logistiques maîtrisés et demande croissante en réfrigérateurs, téléviseurs et climatiseurs. Les industriels de Bordj Bou Arréridj y voient un relais de croissance durable.

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Sétif et Bordj Bou Arréridj confirment leur statut de pôles industriels

Deux wilayas concentrent l’essentiel de cette dynamique. Sétif et Bordj Bou Arréridj abritent les principales unités de montage et d’assemblage du pays, et alimentent la majeure partie des flux d’exportation de la filière depuis le début de 2026. El Tarf complète le dispositif pour cette opération.

La région des Hauts-Plateaux avait déjà signé un fait marquant durant l’été. Depuis la base logistique de Condor, une première expédition de climatiseurs mobiles vers l’Espagne avait été lancée, doublée d’un envoi de splits vers la Tunisie totalisant quarante-six conteneurs. Le marché européen s’était alors entrouvert.

Cette concentration géographique n’est pas un hasard. Elle résulte de deux décennies d’investissements privés dans l’assemblage électronique, avec une intégration locale qui progresse et permet désormais de répondre à des cahiers des charges étrangers.

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Rezig pousse les fabricants vers de nouveaux segments

Le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, multiplie depuis plusieurs mois les rencontres avec les industriels de la filière. En juin, il les avait invités à élargir leur gamme, notamment en direction de l’hôtellerie et du tourisme avec des équipements adaptés, ainsi que du matériel informatique destiné aux professionnels.

Cette montée en gamme conditionne la réussite à l’export. Sur des marchés comme l’Égypte ou la Jordanie, où la concurrence asiatique est installée, la qualité et le service après-vente pèsent autant que le prix. Les fabricants algériens l’ont compris et adaptent leurs lignes de production.

Reste la question des volumes. Les opérations d’exportation annoncées jeudi ne sont pas chiffrées en tonnage, mais leur multiplication au fil des mois dessine une tendance de fond. Après l’Europe, le Maghreb et le Machrek, le Sahel devient le nouveau terrain de jeu des industriels algériens.

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