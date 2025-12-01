Exportation du carburant : l’Algérie lance ses premières stations Naftal dans ce pays

Naftal Le président de la République a donné ce dimanche plusieurs instructions majeures pour renforcer la présence énergétique de l’Algérie dans la région. Une décision phare ressort du communiqué de la Présidence : l’ouverture de pourparlers avec la Mauritanie pour le lancement des premières stations-services Naftal sur son territoire.

Lors de cette réunion, le chef de l’État a salué une étape historique : l’Algérie entre officiellement dans le domaine de l’exportation du carburant raffiné localement. Longtemps importatrice, elle franchit un cap stratégique grâce au développement de ses capacités de raffinage et de production.

Cette percée permet désormais à Naftal de s’implanter hors des frontières, en commençant par la Mauritanie. Le président a ainsi chargé le Premier ministre, Seifi Ghrib, d’ouvrir les discussions nécessaires avec la partie mauritanienne pour concrétiser ce projet.

Vers une politique nationale de contrôle des produits pétroliers

Pour accompagner cette dynamique, le président a demandé au Premier ministre d’élaborer un plan national destiné à organiser et surveiller la consommation des dérivés pétroliers. L’objectif est d’augmenter les capacités du stock stratégique et disposer de réserves suffisantes face aux fluctuations internationales.

Dans le même cadre, le chef de l’État a ordonné la préparation de cartes de paiement prépayées pour l’approvisionnement en carburant, particulièrement dans les zones frontalières. Une mesure qui vise à mieux encadrer la distribution et limiter les détournements.

Tebboune a rappelé l’importance de finaliser au plus vite la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud. Ce projet est essentiel pour couvrir la demande nationale sur toutes les catégories de produits pétroliers et, surtout, pour renforcer les capacités d’exportation dans les prochaines années.

Il a insisté sur la nécessité de “redoubler d’efforts” afin d’achever ce chantier dans les meilleurs délais.

Naftal renforcée dans son rôle d’opérateur national

Dans un autre volet, le chef de l’État a demandé de consolider la mission de Naftal en lui accordant la prérogative exclusive d’importer et de produire les matières premières liées aux huiles et dérivés. Les autres entreprises concernées deviendront des clients de Naftal, afin d’assurer une meilleure cohérence dans la distribution et la qualité des produits commercialisés sur le marché national.

Le président a aussi insisté sur le développement d’une véritable industrie de fabrication de pneus en Algérie. Il a demandé au ministre de l’Industrie d’élaborer une étude de marché dans les plus brefs délais.

En attendant la mise en place d’une filière solide, le Conseil des ministres a validé l’importation de 500 000 unités de pneus destinées aux camions, bus et véhicules touristiques.

