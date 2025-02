Exportation d’électricité : SONELGAZ enregistre un chiffre record en 2024

La société Sonelgaz a réalisé une performance remarquable en 2024 en atteignant un nouveau record dans le domaine de l’exportation, selon un communiqué publié ce dimanche 16 février. Avec des revenus qui ont dépassé 268 millions d’euros, la société enregistre une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente, où les exportations s’étaient élevées à 219 millions d’euros.

Sonelgaz atteint des sommets en matière d’exportation d’électricité

Ce succès repose sur une diversification des activités d’exportation. Parmi les domaines concernés figurent l’exportation d’électricité, d’équipements électriques et gaziers fabriqués localement, ainsi que la maintenance des infrastructures liées à ces deux secteurs. La société propose également des services de formation en matière d’électricité, répondant ainsi aux besoins techniques et stratégiques de ses partenaires internationaux.

Dans son communiqué, Sonelgaz a souligné que ces chiffres témoignent de son engagement constant à renforcer l’économie nationale. « Contribuer efficacement à l’augmentation du taux d’intégration nationale pour réduire la facture des importations est un moteur réel de croissance économique et un moyen clé de diversifier les sources de devises étrangères », a déclaré la société.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme. Le groupe vise à s’étendre davantage sur les marchés internationaux et à renforcer ses capacités de production ainsi que ses compétences dans les domaines électrique et gazier. Ces ambitions sont au cœur de la stratégie de Sonelgaz pour l’horizon 2035.

Sonelgaz, prochain leader de l’exportation d’électricité en Afrique du Nord ?

En renforçant ses activités à l’échelle internationale, Sonelgaz répond à une double ambition : contribuer à la diversification de l’économie algérienne et affirmer son rôle de leader régional dans le secteur de l’énergie. La société met également en avant ses efforts pour améliorer la qualité et la fiabilité de ses services, tout en optimisant ses coûts de production et en valorisant les compétences locales.

Ce nouveau record vient couronner les efforts réalisés au cours des dernières années pour augmenter les performances de la société et s’adapter aux exigences du marché mondial de l’énergie. Les perspectives sont prometteuses pour les prochaines années, avec des opportunités accrues dans les marchés émergents et un positionnement renforcé dans les secteurs clés de l’électricité et du gaz.

Avec cette dynamique positive, Sonelgaz confirme son rôle de moteur du développement économique et énergétique en Algérie, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités à l’international.