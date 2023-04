Exportation d’électricité Algérie – Europe par voie maritime : préparatifs en cours

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné que les préparatifs et études sont en cours pour l’exportation de l’énergie électrique par voie maritime vers l’Europe.

C’est en marge de l’inauguration de la station mobile de production de l’électricité via le gaz (20 megawatts) dans la zone agricole « Dhayat El Bagra » dans la commune de Brizina, à El Bayadh hier, le mardi 11 avril 2023, que le ministre Arkab a déclaré à la presse que « l’Algérie est devenue un pôle majeur dans la production de l’électricité, avec 25.000 mégawatts produits, ce qui en fait un des pays leaders au bassin méditerranéen dans la production d’électricité ». Indiquant que « des préparatifs, des études et des démarches sont en cours avec des partenaires européens pour l’exportation de l’électricité vers l’Europe et faire de cette opération une réussite ».

« L’énergie électrique destinée à l’exportation vers l’Europe sera produite par le gaz naturel mais également par les futures centrales solaires, qui joueront un rôle important dans l’exportation d’énergie propre vers l’Europe », a-t-il dit.

Dans un autre contexte, s’agissant du projet du gazoduc provenant du Nigéria, passant par le Niger et l’Algérie pour atteindre l’Europe, le ministre a souligné que les études concernant cette ligne est « à un stade très avancé », faisant observer que seulement 1.800 sur 4.000 kilomètres restent à réaliser de cette ligne, répartie entre les trois pays.

« La concrétisation de cet important oléoduc constituera un élément majeur de la coopération entre les pays africains dans le domaine de l’énergie », a estimé Arkab.

Qu’en est-il des opérations d’exploration gazière dans les eaux territoriales algériennes de la méditerranée ?

Par ailleurs, il a indiqué que des opérations d’exploration gazière dans les eaux territoriales algériennes du bassin méditerranéen sont en cours et sont prises en charge par Sonatrach, dans le cadre du programme de développement du groupe, en coordination avec des partenaires étrangers.

Lors de cette même visite à El Bayadh, le ministre a inspecté, dans la zone agricole « Dhayat El Bagra» dans la commune de Brezina, la station mobile de production de l’électricité à travers le gaz (20 mégawatts), réalisée par Sonelgaz pour un coût global de plus de 232 millions DA.

Grâce à cette station, la couverture des zones agricoles de Brezina seront assurées, notamment le périmètre agricole de la région dont la superficie totale dépasse 200.000 hectares, selon les explications recueillies sur place.

Le ministre a souligné que cette station « réalisée en un temps court par des compétences algériennes, devra donner un grand service à l’extension agricole de la région, et par la même assurer son développement ».

Pour conclure, Mohamed Arkab a ajouté que cet acquis constituera « une pierre angulaire » pour la réalisation d’autres stations de production d’électricité à travers des turbines et de l’énergie solaire destinée au secteur agricole dans d’autres wilayas du pays.