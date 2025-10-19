Exportation de gaz vers l’Europe centrale : ce pays mise à nouveau sur l’Algérie

La compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, a annoncé la signature d’un nouvel accord avec la compagnie tchèque ČEZ, portant sur l’extension de son contrat actuel de fourniture de gaz à destination de la République Tchèque.

Cette prolongation, d’une durée d’un an à compter du 1ᵉʳ octobre 2025, illustre la volonté de l’Algérie de consolider sa position sur le marché énergétique européen.

Cet accord prévoit la livraison continue de gaz naturel via le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, un axe stratégique pour l’approvisionnement de l’Europe Centrale.

Selon le communiqué officiel de Sonatrach, cette initiative répond à une demande croissante de gaz sur le marché européen et renforce la visibilité de l’Algérie dans le paysage énergétique international.

Algérie – République Tchèque : une dynamique de coopération bilatérale élargie

La prolongation du contrat avec ČEZ ne se limite pas à la fourniture énergétique. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider les relations économiques entre l’Algérie et ses partenaires internationaux. En renforçant ses liens avec la République Tchèque, Sonatrach montre sa capacité à étendre la coopération économique bilatérale au-delà du secteur énergétique. Ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans différents domaines.

Cette initiative illustre également la stratégie d’exportation algérienne, qui combine stabilité des approvisionnements et renforcement de la présence sur des marchés clés de l’Europe Centrale. L’Algérie se positionne ainsi comme un acteur fiable dans un contexte européen marqué par une demande accrue en énergie.

Ce qu’il faut retenir de l’accord Sonatrach – ČEZ

Voici les principaux points du contrat signé entre Sonatrach et la compagnie tchèque ČEZ :

Extension du contrat de fourniture de gaz naturel pour un an, à compter du 1er octobre 2025.

Livraison via le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie.

Consolidation de la position de l’Algérie sur le marché tchèque.

Contribution à la satisfaction de la demande croissante de gaz naturel en Europe Centrale.

en Europe Centrale. Renforcement des liens économiques bilatéraux entre l’Algérie et la République Tchèque.

La signature de cet accord marque une étape importante pour Sonatrach. Qui affirme ainsi son rôle central dans l’exportation énergétique et la diversification de ses partenariats internationaux. Elle témoigne aussi de la stratégie algérienne de sécurisation de ses marchés d’exportation. Tout en participant activement à la stabilité énergétique européenne.