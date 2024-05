Exportation de gaz : l’Algérie, 2ème plus grand fournisseur de l’Europe (GECF)

Les chiffres récents dévoilés par le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) placent l’Algérie en tant que deuxième plus grand fournisseur de gaz de l’Europe. Cette position stratégique est partagée avec la Russie, chacun représentant 18 % des approvisionnements européens durant les quatre premiers mois de 2024.

Au cours des premiers mois de 2024, l’Algérie et la Russie ont couvert 18 % des besoins en gaz de l’Europe. Cependant, la Norvège reste en tête, fournissant 56 % des approvisionnements européens. Cette répartition souligne l’importance croissante de l’Algérie sur le marché gazier européen.

En 2023, l’Algérie occupait seule la deuxième place avec 30 milliards de mètres cubes exportés. Ce volume représentait 19 % des importations totales de l’Union européenne par pipeline. La Russie, avec 27 milliards de mètres cubes, suivait en troisième position, soit 17 % des importations. L’Azerbaïdjan et la Libye occupaient les quatrième et cinquième places respectivement, avec 12 milliards et 2 milliards de mètres cubes.

Selon le rapport du GECF, en avril 2024, l’Italie a absorbé 73 % des exportations de gaz algérien vers l’Union européenne. Ce chiffre représente une augmentation de 6 % par rapport au mois précédent. De même, les exportations vers l’Espagne ont connu une hausse de 17 % durant le même mois. Ces chiffres montrent une demande croissante pour le gaz algérien en Europe.

En 2024, les approvisionnements en gaz algérien ont connu une augmentation notable, contrastant avec les fluctuations des flux en provenance de Norvège. En avril, la production norvégienne a diminué en raison des activités de maintenance. Cette situation a renforcé la position de l’Algérie comme fournisseur clé pour l’Europe.

Le rapport du GECF souligne aussi une augmentation des importations européennes de gaz russe de 21 % par rapport à la même période en 2023. Malgré la suspension de Nord Stream 1 depuis septembre 2022, la Russie continue d’exporter du gaz via d’autres pipelines et des pétroliers de gaz liquéfié.

Importations européennes en hausse

Globalement, les importations européennes de gaz par pipelines ont augmenté de 3 % durant les quatre premiers mois de 2024 par rapport à l’année précédente. Cependant, elles restent inférieures aux niveaux d’avant l’invasion russe de l’Ukraine. Ces importations ont atteint 53 milliards de mètres cubes, contre environ 51 milliards de mètres cubes en 2023.

L’Algérie s’affirme comme un acteur clé dans le marché gazier européen. Son rôle est crucial pour diversifier les sources d’approvisionnement de l’Europe. L’augmentation de ses exportations démontre sa capacité à répondre à la demande croissante et à renforcer sa position stratégique.

Les tendances actuelles montrent une dépendance accrue de l’Europe envers les exportations de gaz algérien. Cette situation pourrait encourager de nouveaux investissements et partenariats pour sécuriser les approvisionnements futurs. L’Algérie pourrait également jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique européenne en fournissant des alternatives aux sources traditionnelles.

En conclusion, l’Algérie confirme sa position de deuxième plus grand fournisseur de gaz de l’Europe. Cette place stratégique, partagée avec la Russie, souligne son importance croissante sur la scène énergétique mondiale. Avec une demande européenne en constante augmentation, l’Algérie est bien placée pour consolider et même renforcer sa présence sur ce marché crucial.