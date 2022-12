Exportation de dattes algériennes : Rezig affiche ses ambitions

Les produits algériens, sont connus et reconnus à travers le monde, notamment ceux issus de l’agriculture. C’est le cas de la datte, en particulier la célèbre « Deglet Nour » qui est exporté dans des dizaines de pays et qui est connue pour sa qualité et son gout exceptionnel.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour protéger les dattes algériennes et gagner de plus grandes parts de marchés étrangers, soulignant que les dattes algériennes occupent une position de leader en termes de qualité.

Aujourd’hui, le mardi 27 décembre 2022, en marge du lancement des activités portes ouvertes sur l’exportation des dattes et de leurs dérivés, Rezig a déclaré que les dattes algériennes occupent le leadership en termes de qualité et de prix compétitifs, et ce car elles sont actuellement exportées vers 74 pays et que cela devrait passer à 150 pays d’ici la fin de 2024, pour atteindre 250 millions de dollars d’exportations. Précisant l’abondante production nationale de ce produit, qui est estimée à plus de 1,2 million de tonnes par an.

Le ministre du Commerce vise à doubler de nombre d’exportateurs de dattes d’ici 2024

Le ministre a également révélé que le nombre d’exportateurs de dattes est passé à 365 au cours des dix premiers mois de l’année en cours, appelant à la nécessité d’une action conjointe et coordonnée pour développer ce secteur en termes de production, de valeur et d’exportation de dattes. Qui a des capacités concurrentielles et différentielles élevées pour gagner de plus grandes parts de marchés étrangers. Il a dit que Deglet Nour est 100% algérienne et qu’aucun pays au monde ne possède la qualité des dattes algériennes.

Pour conclure, le ministre du Commerce a révélé que la Deglet Nour et ses dérivés seront distribués à tous les consulats des pays qui ne sont pas exportés pour y introduire le produit algérien, et il a ajouté : « C’est une industrie manufacturière autonome. Nous allons développer cette division par l’exportation.

La Deglet Nour conquiert les Etats-Unis

Deglet Nour connaît un franc succès sur le continent américain plus précisément aux USA et au Canada où la demande ne cesse d’augmenter.

En effet, le site spécialisé dans les produits agricole « Fresh Plaza », révélé que la demande concernant ce produit algérien a augmenté de 600 tonnes en comparaison à la même période l’an passé. Il faut donc en conclure que le nord de l’Amérique est très friand de ce produit algérien.