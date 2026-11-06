Combien rapporte l’exportation des dattes à l’Algérie ? Rezig dévoile les chiffres

La datte algérienne ne se limite plus à sa réputation sur les étals et dans les marchés du pays. Elle occupe également une place dans les échanges commerciaux avec l’étranger, où la demande continue de soutenir les ventes. Mais combien rapporte réellement ce produit agricole aux exportations nationales ? Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a apporté des éléments de réponse ce jeudi 5 novembre, en présentant le bilan des dernières années.

Les recettes des exportations de dattes algériennes en hausse

Intervenant devant les membres du Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre a fait état d’une progression de la valeur des ventes à l’international.

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Les exportations de dattes algériennes ont généré 87,06 millions de dollars en 2024. Elles ont ensuite atteint 98,32 millions de dollars en 2025, soit une augmentation d’environ 13 % en un an.

La tendance se poursuit au premier semestre 2026. Sur les six premiers mois de l’année, les recettes ont déjà avoisiné les 75,04 millions de dollars, selon les données présentées par Kamel Rezig.

Plus de 67 000 tonnes de dattes exportées en six mois

L’évolution concerne également les volumes commercialisés à l’étranger. L’Algérie a exporté 111 610 tonnes de dattes en 2024, puis 115 600 tonnes en 2025.

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Pour le seul premier semestre 2026, les quantités expédiées ont atteint 67 740 tonnes. Selon le ministre, ces résultats traduisent le maintien de la demande pour les dattes algériennes et le développement de leurs débouchés commerciaux à l’international.

Cette progression des ventes intervient alors que la filière dispose d’un potentiel de production important, porté notamment par les bassins phoenicicoles du Sud. La valorisation du produit, son conditionnement et son positionnement sur les marchés étrangers restent autant de leviers pour développer davantage sa présence à l’export.

Les dattes algériennes de plus en plus reconnues à l’international

Ces performances à l’export s’appuient sur une réputation qui ne cesse de se renforcer. L’Algérie s’est imposée ces dernières années comme l’un des principaux exportateurs africains de dattes, un statut porté par les grands bassins sahariens de Biskra, El Oued et Ouargla. La Deglet Nour, variété phare du pays, y est considérée comme une référence mondiale. Dorée, à la chair fine et aux arômes délicats rappelant le miel, elle séduit sur les marchés européens, asiatiques et nord-américains.

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Son image se reflète aussi dans les classements internationaux, comme celui de TasteAtlas, qui place l’Algérie en tête de la catégorie des dattes à douceur moyenne. Reste un enjeu de taille pour la filière, mieux valoriser le produit, notamment par le conditionnement et un positionnement plus haut de gamme, afin de capter davantage de valeur ajoutée à l’export.