Exportation : 28 000 tonnes de ce produit à 200 USD/t en route vers les USA

Le Port de Annaba (EPAn) est une fois de plus sous les feux des projecteurs avec une opération d’exportation d’envergure. Actuellement, les quais voient le chargement méticuleux de 28 000 tonnes de ciment blanc à destination des États-Unis, à bord du navire SSI Reliance.

Cette cargaison, exportée par le groupe Biskria Ciment, est un produit à forte valeur ajoutée dont la tonne s’échange autour de 200 dollars sur le marché international, soulignant la montée en gamme des exportations algériennes.

Pour garantir la fluidité de cette expédition, l’Entreprise portuaire de Annaba a mobilisé tous les leviers de facilitation. «Afin d’assurer la fluidité de cette opération, l’Entreprise portuaire de Annaba a activé l’ensemble des dispositifs de facilitation en coordination avec les services douaniers et les autres partenaires institutionnels, conformément aux orientations des autorités publiques», a affirmé Ali Boulaarès, directeur général de l’EPAn.

Cette opération n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans la stratégie de Biskria Ciment de renforcer sa présence à l’international, avec un objectif ambitieux de porter ses exportations annuelles à 200 000 tonnes.

Le port d’Annaba a déjà prouvé son efficacité logistique en octobre dernier en gérant le chargement simultané de près de 90 000 tonnes de ciment blanc (vers les USA) et de clinker (vers la Mauritanie) sur les quais 14 et 15.

Cette performance illustre la montée en puissance de l’infrastructure dans le commerce des matériaux de construction.

L’élan du secteur des matériaux de construction est désormais perçu comme un pilier essentiel de la diversification économique du pays. «Cette activité reflète la dynamique du secteur des matériaux de construction, devenu l’un des leviers majeurs de la diversification économique du pays», a indiqué un cadre des Douanes algériennes.

Les chiffres macroéconomiques confirment cette tendance spectaculaire :

En 2023, les exportations de ciment ont généré 747 millions de dollars.

Le clinker , produit stratégique, a rapporté 438,48 millions USD en ventes à l’export, propulsant l’Algérie au rang de deuxième exportateur mondial, juste derrière le Vietnam.

, produit stratégique, a rapporté en ventes à l’export, propulsant l’Algérie au rang de deuxième exportateur mondial, juste derrière le Vietnam. Les marchés européens restent les principaux débouchés, avec la France (172 millions USD), l’Italie (113 millions USD) et la Belgique (89 millions USD) en tête.

Les recettes globales du secteur (ciment fini et clinker) ont avoisiné 1,2 milliard USD, avec près de 750 millions USD provenant du ciment fini.

Ciment algérien : Record d’exportation à Annaba et le défi stratégique du marché américain

Malgré ce tableau prometteur, un défi majeur plane sur les exportateurs algériens. Depuis le 1er août 2025, les États-Unis ont imposé une surtaxe de 30% sur les importations algériennes, ciblant principalement les matériaux de construction. Washington justifie cette mesure par la nécessité de corriger un déséquilibre commercial.

Pour les groupes comme Biskria Ciment, l’enjeu est stratégique : soit absorber une partie de cette surtaxe pour maintenir la compétitivité face aux autres fournisseurs, soit la répercuter sur les importateurs américains, au risque de perdre des parts de marché.

Cette contrainte tarifaire pourrait inciter, à moyen terme, à une réorientation des flux commerciaux vers des zones plus accessibles, comme l’Afrique de l’Ouest et le bassin méditerranéen.

Néanmoins, le Port de Annaba, décrit par la direction d’Ali Boularès comme un des maillons logistiques les plus efficaces du pays, continue de fonctionner à pleine capacité. Il gère un éventail de produits allant du ciment et du clinker à l’acier, aux engrais et aux produits agroalimentaires, incarnant concrètement la volonté de l’Algérie de consolider sa place dans les chaînes de valeur régionales et internationales.