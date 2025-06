Export de véhicules vers l’Algérie : nouvelle obligation douanière au départ de France

L’été approche, et avec lui le grand ballet des traversées maritimes entre la France et l’Algérie. Chaque année, des milliers de voyageurs embarquent depuis le port de Sète à destination de Béjaïa ou Skikda. Mais cette saison, la compagnie maritime CORSICA linea met l’accent sur une formalité essentielle.

Les autorités portuaires refuseront désormais l’accès au port à tout véhicule non accompagné des formalités douanières exigées. Sans cette démarche préalable, aucun franchissement de la grille d’embarquement ne sera possible. Le compte à rebours est lancé. À partir du 21 juin 2025, toute tentative d’exportation d’un véhicule sans formalité douanière préalable sera tout simplement refusée.

Corsica Linea : formalités douanières obligatoires pour l’exportation d’un véhicule depuis Sète vers l’Algérie

La compagnie maritime CORSICA linea, en collaboration avec les Douanes françaises, alerte les passagers. Aucun traitement douanier ne sera effectué le jour même du départ. Cette mesure concerne tous les voyageurs souhaitant exporter un véhicule depuis le port de Sète. Que ce soit vers Béjaïa ou Skikda.

🟢 À LIRE AUSSI : GNV lance officiellement sa ligne maritime Sète – Béjaïa

Concrètement, il faudra impérativement :

Contacter un transitaire dans les jours précédant le départ. Effectuer les démarches douanières obligatoires, dont le formulaire EX1, qui atteste de l’exportation hors de l’Union européenne. Se présenter au port avec tous les documents en règle, sans exception.

Exigence administrative pour l’export de véhicules : une mesure visant à fluidifier l’embarquement et éviter les blocages

Cette nouvelle procédure répond à une volonté des autorités portuaires et douanières de renforcer l’organisation et d’éviter les blocages en zone d’embarquement. Chaque été, les retards causés par des passagers non préparés provoquent files d’attente, tensions et retards de départ.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage direct entre ce pays et l’Algérie : Algérie Ferries élargit son réseau

De plus, dans un message adressé à ses usagers, CORSICA linea insiste : « Aucune formalité douanière ne pourra être réalisée le jour du départ du navire. Sans ces formalités, l’accès au port de Sète sera refusé et le véhicule dédié à l’export ne pourra pas embarquer. »

Cela dit, il ne s’agit pas d’une recommandation, mais d’une règle effective à compter du 21 juin 2025.

Les lignes Sète – Béjaïa et Sète – Skikda concernées en priorité

En effet, cette mesure touche principalement les lignes opérées par CORSICA linea à destination de l’Algérie. La compagnie mentionne deux lignes, Sète – Béjaïa et Sète – Skikda.

Les voyageurs, notamment ceux résidant en France et planifiant de rejoindre l’Algérie en voiture cet été, doivent donc s’organiser en amont. Pour obtenir les détails pratiques des démarches d’exportation hors de l’Union européenne d’un véhicule, nous vous recommandons de consulter le site des Douanes françaises.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie délègue une ligne à une compagnie étrangère : voici laquelle et pourquoi

Plus qu’un simple rappel administratif, cette nouvelle mesure sonne comme une alerte adressée à tous ceux qui comptaient finaliser leurs papiers à la dernière minute. En somme, à partir du 21 juin, mieux vaut anticiper, sous peine de voir son voyage reporté… ou annulé.