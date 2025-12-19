EXPO INÉDITE à Alger : les dinosaures envahissent le parc des Sablettes

L’Entreprise publique de gestion des espaces aménagés de l’Oued El Harrach (Ecoloh) a inauguré, ce jeudi, une exposition inédite de dinosaures animés. Installé au parc de la rive ouest de l’embouchure de l’oued, l’événement attire déjà une foule nombreuse.

Depuis son ouverture, l’exposition connaît un succès retentissant. Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’entreprise Ecoloh, les familles et les enfants affluent en nombre pour découvrir ces créatures préhistoriques plus vraies que nature.

Prévue pour durer jusqu’au 28 décembre prochain, cette manifestation se veut être une « expérience éducative et récréative unique ». Elle propose aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, à la découverte du monde fascinant de la préhistoire.

Depuis 2023, Ecoloh s’impose comme la première entreprise publique à l’échelle nationale dédiée spécifiquement à la gestion et au développement d’un oued naturel. Placée sous la tutelle de la Wilaya d’Alger, sa mission dépasse le simple divertissement :

Développement durable : Renforcer l’impact environnemental, social et économique de l’Oued El Harrach.

Préservation : Protéger la biodiversité locale tout en offrant des espaces de détente optimaux aux citoyens.

Actuellement, l’entreprise supervise trois parcs de loisirs ouverts au public le long des berges. Parallèlement à ces activités grand public, Ecoloh mène un programme rigoureux de recherche appliquée et technique. Elle collabore activement avec divers parcs nationaux pour l’échange de données scientifiques et le suivi des espèces animales et végétales.

Profitant du coup d’envoi des vacances d’hiver, cette exposition s’impose d’emblée comme le carrefour incontournable des familles algéroises en quête d’évasion. Cette période de repos scolaire offre une occasion unique aux enfants de s’évader du quotidien pour plonger dans une expérience inédite au cœur de l’ère mésozoïque.

En déambulant entre ces spécimens animés, les jeunes visiteurs profitent d’un apprentissage ludique sur l’évolution des espèces et les secrets de ces créatures préhistoriques fascinantes. Dans ce cadre naturel revitalisé, Ecoloh réussit le pari de transformer les berges de l’Oued El Harrach en un véritable musée vivant à ciel ouvert, alliant parfaitement divertissement et soif de découverte pour les petits explorateurs en vacances.