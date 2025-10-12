Expo 2025 Osaka : le zellige algérien récompensé au Japon

L’expo 2025 Osaka Kansai, qui a ouvert ses portes le 13 avril, touche à sa fin après six mois d’échanges intenses et de dialogues internationaux. Centrée sur le thème « concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain« , elle s’apprête à fermer ses portes demain, le 13 octobre. Lors de la cérémonie de remise des prix à l’occasion de la journée du BIE de cette exposition, l’Algérie a réussi à décrocher une médaille d’argent, grâce à son design extérieur basé sur le Zellige.

Cette exposition a offert au monde l’occasion unique de se réunir autour du thème de « la vie », favorisant l’interaction et la création de nouveaux réseaux et de projets créatifs, visant à surmonter les crises et à bâtir un meilleur avenir.

L’exposition universelle d’Osaka, qui s’achève demain, attire plus de 100 000 visiteurs quotidiennement. L’événement se tient sur Yumeshima, une île artificielle d’Osaka, où les pavillons nationaux sont installés sur la plus grande structure en bois du monde, construite spécialement pour l’occasion.

L’Algérie remporte de l’argent grâce à son Zellige

À l’occasion de la Journée du BIE, la veille de la clôture de l’expo 2025 Osaka Kansai, les prix des participants officiels, les médailles du BIE, ainsi que les prix BIE Cosmos ont été décernés aux lauréats. Ces récompenses mettent à l’honneur les contributions majeures au succès de l’exposition.

Par ailleurs, les lauréats ont été sélectionnés par un jury international de neuf experts. Leur choix fait suite à deux rounds d’inspection des pavillons effectués en mai et en octobre 2025. Ces prix récompensent l’excellence dans plusieurs catégories (architecture, design d’exposition, interprétation du thème, durabilité…) en tenant compte du type et de la taille du pavillon.

En cette occasion, l’Algérie a remporté la médaille d’argent pour le meilleur design extérieur. Ce prix, décerné lors de la soirée de remise des prix, vient saluer l’ornementation remarquable du pavillon algérien, intégralement basé sur le zellige traditionnel et présenté sous le thème de « Nour El Djazair« (lumière d’Algérie).

Le commissaire de la participation algérienne, en l’occurrence Abdallah Bougandoura, a déclaré que l’Algérie avait obtenu la médaille d’argent parmi 167 pays participant à cette exposition.

Le Zellige algérien, un joyau architectural bientôt inscrit à l’UNESCO ?

Utilisé pour ornementer d’innombrables bâtiments historiques au Maghreb, le Zellige, carreau de céramique ornemental, est depuis longtemps l’objet de débats houleux concernant ses origines. En avril 2024, l’Algérie a officiellement la procédure pour faire reconnaître le zellige comme patrimoine immatériel algérien auprès de l’UNESCO.

En effet, un dossier complet intitulé « Art de l’ornementation architecturale en zellige : connaissance et compétence » a été déposé le 18 avril. Cette démarche a provoqué des vagues d’indignation au Maroc, mais aussi en Tunisie. Ces deux pays, qui revendiquent chacun un savoir-faire unique dans cet art, estiment que « l’Algérie ne possède pas la légitimité nécessaire pour une telle inscription« .

