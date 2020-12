Explosions à Aden (Yémen) : Le bilan s’alourdit

Le bilan des explosions mercredi à l’aéroport d’Aden au Yémen est monté à au moins 26 morts et plus de 50 blessés.

Pas moins de vingt-six personnes ont été tuées et plus de cinquante autres blessées au Yémen, mercredi 30 décembre, lors d’une attaque à l’aéroport d’Aden peu après l’arrivée d’un avion transportant des membres du nouveau gouvernement d’union, selon les estimations concordantes des agences de presse sur place et de sources locales des services de sécurité et de santé.

Quelques minutes après l’explosion le nouveau ministre des Affaires étrangères Ahmed ben Moubarak, a tweeté : « Nous allons bien ».

Tandis que, le porte-parole du gouvernement, Rajeh Badi, a appelé à une « enquête internationale sur cet acte criminel » pour déterminer les responsables.

De sa part, le Premier ministre Maïn Saïd a également évoqué un « acte terroriste lâche », sans accuser nommément les Houthis. « Cela ne fera qu’augmenter notre détermination à remplir notre devoir », a-t-il tweeté.

Contrairement, le ministre de l’Information Mouammar al-Iryani a accusé sur Twitter les rebelles Houthis d’avoir mené cette « attaque terroriste ».

Il convient de noter que, des civils, des vigiles et des responsables locaux figurent parmi les victimes mais tous les membres du gouvernement « vont bien », a-t-il indiqué.