Explosion d’un camion-citerne d’essence à Constantine : le corps du conducteur retrouvé calciné

Un accident tragique s’est produit aujourd’hui au niveau de l’autoroute est-ouest reliant la wilaya de Skikda et Costantine, plus précisément à Djbel El Ouahch. En effet, un camion-citerne transportant de l’essence a dérapé et s’est renversé, provoquant ainsi une violente explosion.

D’après une vidéo qui a fait le tour de la toile, on a pu découvrir une scène chaotique, avec des flammes s’élevant dans le ciel et une épaisse fumée noire enveloppant la zone de l’accident. De ce fait, les équipes de la protection civile sont rapidement intervenues, mais malheureusement, le conducteur du camion n’a pas survécu à l’explosion.

Son corps a été déjà retrouvé calciné et a été transporté à la morgue au niveau de l’hôpital Ibn Badis.

Explosion d’un camion : 38 agents ont été mobilisés

Selon le lieutenant Lakraa, responsable de l’information et de la communication au niveau de la direction de la Protection Civile, l’identité de la victime ainsi que son âge n’ont pas encore pu être déterminés. En effet, le véhicule s’est complètement disloqué en plusieurs morceaux, a indiqué le responsable.

Dans le même sillage, le porte-parole a affirmé qu’aucun autre accident secondaire n’a été enregistré à la suite de l’explosion. Dans ce sens, le même responsable a fait état de 38 agents, dont 5 officiers et un médecin qui ont été mobilisés pour intervenir sur les lieux de l’accident. Cela sans oublier la participation des unités de Sissaoui Slimat, renforcées par les unités principales de Ali Mendjeli et Zighoud Youcef.

Dans le cadre de la même opération, sept camions de pompiers et trois ambulances ont été utilisés pour éteindre l’incendie. Il convient de noter que les autorités locales, notamment le wali de la wilaya et le directeur de la Protection Civile, se sont rendus sur place pour évaluer l’ampleur des pertes.