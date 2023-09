Explosion de gaz dans un appartement à El Bouni (Annaba) : ouverture d’une enquête

« En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar informe l’opinion publique qu’en date du 02/09/2023 à 09h45, une explosion de gaz s’est produite dans un appartement au niveau de la Cité Tarek Ibn Ziad, dans la commune d’El Bouni (wilaya d’Annaba), faisant 17 blessés, qui ont été transférés à l’hôpital pour recevoir des soins, et occasionnant d’importants dégâts matériels dans l’immeuble », peut-on lire dans le communiqué.

Enfin, le procureur de la République, qui s’est rendu sur les lieux, a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les faits.

Un bébé de 10 mois sauvé des décombres par la Protection civile

Le chargé de communication auprès de la direction de la protection civile, le lieutenant Bilal Abiod, a fait savoir qu’un bébé de 10 mois a été sauvé, après avoir passé quelques sous les décombres de l’explosion de gaz et évacué vers la clinique de pédiatrie relevant du centre hospitalo-universitaire (CHU).

Le bébé en question, qui est une fillette a été sauvé suite aux opérations de recherche lancées par les brigades de la protection civile ayant duré plus de 2 heures, a précisé la même source ajoutant que les blessés ont été évacués vers les hôpitaux d’Annaba et d El Bouni.

Alors que, les blessés évacués sont pris en charge actuellement selon les cas dans le service des grands brûlés de l’hôpital universitaire Ibn Sina, et au bloc des urgences médicales et chirurgicales de l’hôpital universitaire Ibn Rochd d’Annaba, alors que les enfants blessés sont pris en charge dans le service pédiatrique « sainte Thérèse » relevant du CHU d’Annaba et l’hôpital pédiatrique d’El Bouni, selon le directeur du CHU d’Annaba Rachid Derradji.