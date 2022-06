Explosion de gaz à Bordj Bou Arreridj : les responsables écroués

En avril dernier, la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été secouée par un terrible drame suite à une violente explosion de gaz ; survenue dans une habitation individuelle à la cité 5 juillet au centre-ville de la Bordj Bou Arreridj. Cette semaine ; le Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj a placé en détention provisoire cinq individus accusés pour leur implication dans cette affaire d’explosion.

D’après un communiqué émanant du Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Arreridj ; cinq mis en cause ont été placés en détention provisoire pour leur implication dans l’affaire de l’explosion de gaz ; survenue le 7 avril dernier dans une habitation individuelle à la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arreridj.

En effet, il s’agit de deux agents d’intervention, un agent d’exécution, un chargé de mission et un directeur de la Sonelgaz. Selon la même source ; la responsabilité de ces individus a été établie quant au traitement du signalement du propriétaire de ladite habitation sur la fuite de gaz.

Les mis en cause n’avaient pas engagé les procédures nécessaires dans ce cadre, particulièrement la prise en charge systématique du cas de fuite ; ce qui engage leurs responsabilités pénales. D’ailleurs, le rapport d’enquête écarte l’hypothèse qui justifie le drame par l’explosion de produits inflammables ; et conclu à une explosion en raison d’une fuite de gaz.

Ainsi, les accusés sont poursuivis pour les délits de non-assistance à personne en danger entraînant la mort sans l’intention de la donner, et d’incendie provoquant la destruction des biens d’autrui ; a indiqué le même document. Notant que les cinq accusés ont été entendus par le juge d’instruction qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt ; en attendant le jugement.

Explosion de gaz à Bordj Bou Arreridj : retour sur le drame

Il convient de rappeler que le jeudi 7 avril 2022 ; une violente explosion de gaz a secoué la ville de Bordj Bou Arreridj. D’après les services de la Protection Civile de la wilaya ; l’explosion est survenue suite à une fuite de gaz dans une habitation individuelle en R+2 ; située à la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arrerridj.

Cette explosion a causé de lourdes pertes humaines et matérielles. En effet, le bilan a déploré un total de dix victimes et seize blessés. L’explosion a aussi engendré l’effondrement total de la bâtisse qui faisait office d’une habitation individuelle en R+2 ; et l’effondrement partiel de cinq (5) bâtisses avoisinantes ainsi que l’écrasement de deux véhicules.