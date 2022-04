Explosion de Gaz à Bordj Bou Arreridj : le drame fait un lourd bilan

Les habitants de la ville de Bordj Bou Arreridj se sont réveillés aujourd’hui, 07 avril 2022, sur un drame qui est survenu à cause d’une explosion puissante de gaz dans une maison individuelle. Plusieurs victimes ont été enregistrées à la suite de cette tragédie.

En effet, l’accident est survenu à la suite d’une explosion de gaz, ce matin aux environs de 09h35, dans une construction de trois étages dans la cité 5 juillet, au centre-ville de Bordj Bou Arreridj.

Et selon la déclaration de la Direction de la Protection Civil dans son bilan provisoire, rendu public aujourd’hui, cette tragédie a entraîné de lourdes pertes en vies humaines, de nombreux blessés et des dégâts matériels. Selon le bilan, la Direction de la protection civile (DPC) a enregistré jusqu’à présent 03 morts, parmi lesquels se trouvait un bébé, et 12 personnes blessées.

Dans un premier bilan, le chargé de l’information et de la communication auprès de la DPC, le commandant Ali Dahmane Rabah avait confirmé, lors d’une déclaration à l’APS, que cette explosion a causé des blessures de divers degrés à sept personnes, à côté des dégâts engendrés dans une maison limitrophe, après l’effondrement d’une maison individuelle en conséquence de l’explosion de gaz.

Pendant que l’inspection des lieux se poursuit, les personnes blessées ont été transférées par la protection civile vers l’Hôpital Lakhdar Bouzidi, afin de bénéficier des soins médicaux nécessaires.

Plusieurs morts dans une explosion de gaz à Sétif en mois de février

Les accidents liés aux gaz sont nombreux en Algérie, en mois de février de l’année en cours, la localité de Aïn Oulmène à Sétif a été, en fin de journée du mardi 1er février 2022, le théâtre d’une violente explosion suivie d’un violent incendie.

Cette tragédie a entrainé de lourdes pertes en vie humaines et de blessés. Selon le communiqué de la protection civile, l’incendie est survenu à la suite d’une explosion de gaz de ville au niveau de la cité 583 logements dans la commune d’Ain Oulmène. Celle-ci a eu lieu vers 16 h 30 dans le rez-de-chaussée d’une habitation servant « d’entrepôt » de produits d’hygiène en aérosols.

La protection civile a annoncé 8 décès et plusieurs blessés, comme premier bilan. « Les services de la protection civile se sont intervenus suite à une explosion de gaz de ville dans une habitation, suivie d’un incendie qui s’est propagé dans 3 autres habitations individuelles avoisinantes au lieu-dit lotissement Lamamcha, cité 583 logements dans la commune d’Ain Oulmène », déclaration de la protection civile dans son communiqué.

En ce qui concerne les 8 victimes de cet incendie, la Direction de la Protection Civile avait précisé qu’il s’agit de « trois hommes, deux femmes et trois enfants, tous morts brulés ». Deux blessés ont été également enregistrés.

Après l’incident, les corps des victimes ont été transférés vers la morgue de CHU Mohamed Boudiaf du chef-lieu de la commune Ain Oulmène.