Explosion d’Ain Oulmène à Sétif : de nouveaux détails dévoilés

La semaine dernière, une explosion suivie d’un incendie est survenue dans un entrepôt de parfums et produits cosmétiques à la cité des 583 logements de la commune d’Ain Oulmène (Sud de Sétif). Cet incident avait fait 8 morts et 14 blessés.

Ce mardi 8 février 2022, le procureur de la République près le tribunal d’Ain Oulmène est revenu avec de nouveaux détails, notamment les raisons ayant causé l’incident qui a coûté la vie à 8 personnes dont 6 enfants.

Lors d’une conférence de presse, l’intervenant a affirmé que l’explosion suivie d’un incendie a été causée par une fuite de gaz qui s’est ensuite mélangé avec des éléments conducteurs, ce qui a engendré l’augmentation de la taille de l’incendie et sa propagation au reste des bâtiments.

À ce propos, le procureur a expliqué que les entrepôts des deux immeubles contenaient des stocks de grandes quantités de matières dangereuses et extrêmement inflammables, telles que des parfums et des cosmétiques. Le second entrepôt est un atelier de fabrication de vaseline sans autorisation pour pratiquer cette activité.

3 personnes placées en détention provisoire

Le même magistrat a également indiqué que les propriétaires des entrepôts ont été présentés le 7 février dernier devant le parquet du tribunal d’Ain Oulmène. Les trois prévenus sont accusés « de mise en danger de la vie d’autrui, homicide et blessure involontaire, ainsi que le délit d’incendie ».

Le procureur de la République près la même juridiction a précisé qu’après avoir entendu les trois prévenus, le juge d’instruction avait ordonné leur placement en détention provisoire, soulignant que l’instruction judiciaire est en cours.

Pour rappel, deux (2) femmes, âgées de 35 et 38 ans, et six (6) enfants âgés de 4 à 16 ans ont perdu la vie lors de l’explosion suivie de l’incendie. Il s’agit des membres de deux familles (deux frères).

14 autres personnes ont été blessées, dont six (6) femmes, trois (3) hommes et trois (3) enfants. Ces blessés souffraient de détresse respiratoire, de brûlures au premier et deuxième degrés et des fractures des membres.