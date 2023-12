Explosion au sein d’un atelier de réparation automobile à Mila : quels sont les dégâts ?

Des événements tragiques ont secoué la Wilaya de Mila, alors que deux personnes ont été blessées suite à un incendie survenu dans un atelier de réparation de voitures. Les équipes de secours ont réussi à maîtriser un incendie impliquant quatre véhicules suivi d’une explosion à l’intérieur d’un atelier de réparation automobile situé dans le quartier d’Al Zemala, relevant de la municipalité et de la circonscription de Télaghema.

Cet incendie a provoqué des brûlures aux mains pour l’une des personnes et des blessures au niveau de la région pelvienne pour la seconde. Les secouristes ont rapidement prodigué les premiers soins sur place avant de les transporter vers l’hôpital local pour une prise en charge médicale.

Bilan des interventions de la protection civile en 24 heures

Entre le 1er décembre 2023 et le 2 décembre 2023, la Direction Générale de la Protection Civile a enregistré un nombre impressionnant d’interventions couvrant une grande diversité de situations. Durant cette période, un total de 2589 interventions ont été recensées, reflétant l’intensité de l’activité des équipes de secours. Ces interventions comprennent notamment 120 accidents de la route, ayant entraîné deux décès et 150 blessés. De plus, deux incidents liés au monoxyde de carbone ont été signalés, malheureusement accompagnés de deux décès.

Les secours ont également dû intervenir dans 70 cas d’accidents industriels et ont répondu à 497 autres incidents variés. En outre, la Protection Civile a été confrontée à des accidents liés au gaz (02 cas), un incendie de forêt, une noyade et a répondu à 1628 demandes d’ambulance. Ces chiffres témoignent de la diversité et de l’ampleur des situations auxquelles la Protection Civile a dû faire face durant cette période. Ces défis multiples soulignent l’engagement constant des équipes de secours à assurer la sécurité et à répondre aux besoins de la population.