Exploitation de puits pétroliers : Sonatrach et TotalEnergies signent un accord à 8 Mds

Le groupement « TFT », constitué de Sonatrach en partenariat avec TotalEnergies, d’un côté, et l’entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), de l’autre, a signé un contrat visant la connexion et l’exploitation de 11 nouveaux puits.

La valeur de ce contrat s’élève à 8 milliards de dinars, avec une période de réalisation prévue de 24 mois. Cette initiative permettra au Groupement TFT d’atteindre une production de gaz d’environ 9 millions de mètres cubes par jour dans la première phase du projet, selon un communiqué émis par la Sonatrach.

Ces puits se situent au centre de traitement, dans le champ gazier de TFT localisé dans le bassin d’Illizi, à environ 400 km au sud-est de Hassi Messaoud.

Le contrat englobe diverses prestations liées à la réalisation du réseau de collecte, d’études d’ingénierie détaillée, l’acquisition d’équipements et d’appareils, ainsi que la mise en place des conduites d’écoulement et des équipements de surface associés aux puits.

Plusieurs découvertes lors du premier semestre 2023

Sonatrach avait annoncé avec enthousiasme une série de découvertes prometteuses au cours des six premiers mois de l’année.

Au début de 2023, une série d’opérations de forage a été lancée, ce qui a conduit à la mise au jour de pas moins de 10 nouveaux gisements de gaz et de pétrole. Ces découvertes ont principalement eu lieu à proximité d’infrastructures préexistantes et de zones d’exploitation en activité.

Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer sa position dans le secteur de l’énergie, Sonatrach a élaboré un plan ambitieux visant à forer un total de 45 puits à travers le pays. Ces puits seront forés en utilisant des techniques d’exploration tridimensionnelle de pointe, bénéficiant des technologies les plus récentes disponibles.

Jusqu’à présent, 23 de ces puits ont déjà été achevés, et les opérations de forage pour les puits restants devraient être finalisées d’ici la fin du second semestre de cette année. Cette initiative marque une étape importante dans le développement et la croissance de Sonatrach dans le secteur de l’énergie.