Exploit médical : Une tumeur de 12 kg extraite avec succès à l’hôpital Saïd Chibane

L’équipe médicale du service de chirurgie plastique pour adultes de l’hôpital des grands brûlés Saïd Chibane, situé à Zeralda, vient de réaliser une prouesse médicale remarquable. Les chirurgiens ont réussi l’ablation d’une tumeur volumineuse pesant pas moins de 12 kilogrammes.

L’intervention s’est avérée particulièrement délicate en raison de la morphologie de la patiente, dont le poids excédait les 150 kilogrammes. La masse tumorale était localisée au niveau de sa cuisse droite, nécessitant une précision extrême de la part des praticiens.

Selon le communiqué officiel de l’établissement hospitalier, cette opération rare et complexe a duré environ cinq heures consécutives. Malgré les défis techniques posés par le volume de la tumeur et l’état de santé général de la patiente, l’intervention a été couronnée d’un succès total. Cette réussite témoigne de la haute qualification des équipes médicales algériennes face à des pathologies lourdes et des cas cliniques peu communs.

Une équipe pluridisciplinaire sous la direction du Pr Bacha

Cette réussite est le fruit d’un travail collectif mené sous la supervision rigoureuse du Professeur Djaafar Bacha, chef du service de chirurgie plastique. La synergie entre les membres de l’équipe a été déterminante pour mener à bien cette procédure de longue haleine.

Plusieurs praticiens spécialisés ont apporté leur expertise à cette opération, notamment les docteurs Abed, Chaâbane et Chakchoukh, dont l’étroite collaboration a permis de stabiliser la patiente tout au long de l’acte chirurgical.

L’hôpital Saïd Chibane de Zeralda confirme, à travers ce succès, sa position de centre de référence pour les interventions lourdes et spécialisées.

Le dévouement du personnel médical et la maîtrise des techniques de chirurgie reconstructrice et plastique permettent aujourd’hui de prendre en charge des cas d’une grande complexité, offrant ainsi de nouvelles perspectives de guérison et une meilleure qualité de vie aux patients souffrant de pathologies tumorales invalidantes.