Exploit médical inédit en Afrique : le CHU d’Oran réussit deux interventions avec la technologie TriClip

Le service de cardiologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) d’Oran vient de marquer l’histoire médicale en Afrique en réalisant avec succès deux interventions inédites sur la valve tricuspide grâce à la technologie TriClip.

Ces procédures ont été pratiquées sur des patientes âgées de 72 et 73 ans, souffrant d’une insuffisance sévère de cette valve cardiaque, une pathologie complexe entraînant fatigue intense, essoufflement et détérioration rapide de la qualité de vie.

La chirurgie traditionnelle, trop risquée pour ces patientes en raison de leur âge et de leur état de santé, a été remplacée par une approche mini-invasive offrant sécurité et efficacité.

La technique TriClip consiste à introduire un dispositif miniature via une veine de la cuisse, puis à le guider par cathéter jusqu’au cœur. Le clip rapproche les feuillets de la valve tricuspide, réduisant le reflux sanguin et rétablissant une circulation plus stable.

Cette approche réduit significativement les risques opératoires, la durée d’hospitalisation et le temps de récupération. Tout en maintenant une précision optimale grâce à un guidage échographique et radiologique.

Le CHU d’Oran signe une première médicale en Afrique avec un appui international

La professeure Nadia Laaradj a dirigé l’équipe nationale qui a réalisé les interventions, avec l’assistance du docteur Aoumer et la collaboration du Dr Marco Di Marco, expert italien.

Ce partenariat souligne l’importance de la coopération internationale pour le transfert des technologies de pointe et le renforcement des compétences locales.

Selon la professeure Laaradj, « la réussite de ces deux interventions constitue une étape historique pour la cardiologie en Algérie et en Afrique ». Mettant en avant le travail collectif et l’effort constant de formation et de modernisation du service de cardiologie du CHU d’Oran.

TriClip : une révolution pour les maladies valvulaires en Afrique

La technologie TriClip ouvre de nouvelles perspectives pour les patients souffrant de maladies cardiaques complexes, souvent sous-diagnostiquées et difficiles à traiter.

Son adoption par l’Algérie en fait le premier pays africain à utiliser cette technique. Positionnant le pays à l’avant-garde de la cardiologie interventionnelle sur le continent.

Les responsables du CHU d’Oran visent désormais à étendre l’usage de TriClip à un plus grand nombre de patients et à renforcer la formation des équipes médicales. L’objectif est de transformer l’établissement en véritable pôle d’excellence régional, offrant des soins cardiaques de niveau international.