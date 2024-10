Exploit médical historique en Algérie : Une opération chirurgicale rarissime réalisée avec succès

Une nouvelle victoire pour la médecine algérienne ! Une équipe médicale spécialisée en chirurgie pédiatrique, dirigée par le Pr. Achouri Djelloul, médecin-chef du Service de Chirurgie Pédiatrique de l’hôpital mère enfant d’EL Eulma, a réalisé avec succès, ce mercredi (09 octobre 2024), une opération chirurgicale complexe sur une patiente de 26 mois originaire de la wilaya de M’sila.

Cette intervention, classée parmi les opérations les plus complexes et les plus rares, était auparavant réalisée à l’étranger. Grâce à l’expertise et au professionnalisme des équipes médicales de l’établissement, ainsi qu’à la disponibilité d’équipements modernes, les chances de réussite ont été considérablement accrues.

Selon la page Facebook officielle de l’Établissement Hospitalier Spécialisé Mère et Enfant d’El Eulma (Setif), l’opération a duré six heures et s’est soldée par un succès remarquable, grâce au travail conjoint des équipes d’anesthésie, de chirurgie pédiatrique et du personnel paramédical.

Cette intervention témoigne de l’excellence médicale de l’établissement et du soutien continu de la direction, en ligne avec les objectifs de développement de cet établissement spécialisé et d’amélioration de la qualité des soins et des compétences.

L’Algérie ouvre de nouvelles perspectives en matière de soins pédiatriques

Cette réussite est une véritable fierté pour le secteur de la santé algérien. Elle démontre que le pays dispose des compétences et des infrastructures nécessaires pour réaliser des opérations complexes, auparavant réservées à des centres étrangers.

Cette avancée est également un motif d’espoir pour de nombreux parents d’enfants atteints de malformations congénitales, qui pourront désormais bénéficier de soins de qualité sur le territoire national.

Si cette réussite est à saluer, elle ne doit pas occulter les défis auxquels le secteur de la santé algérien est confronté. Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour équiper les établissements hospitaliers, former le personnel médical et améliorer l’accès aux soins pour tous les citoyens.

En somme, cette opération réussie est une étape importante dans le développement de la chirurgie pédiatrique en Algérie.

En réussissant cette opération complexe, les équipes médicales algériennes ont démontré leur excellence et leur capacité à relever les défis les plus importants, confirmant ainsi le potentiel du personnel médical algérien.

